Cambridge Dictionary cambia la definizione di “donna”/ Le critiche: “Ci cancellano”

Cambridge Dictionary aggiorna la definizione di “donna”

Il noto Cambridge Dictionary, redatto dall’annessa università, ha recentemente fatto parlare molto di sé in seguito alla decisione di aggiornare la definizione di “donna”. Oltre alla definizione classica, che recita testualmente “un essere umano di sesso femminile adulto”, ora ne è stata inclusa un’altra che abbraccia anche tutte le persone che si identificano come tali, pur non essere biologicamente considerabili di sesso femminile.

Attorno a questa decisione presa dal Cambridge Dictionary di includere altre definizioni al termine “donna”, si sarebbe creato un notevole fermento online, con parecchie persone che non si riconoscono nella scelta. Oltre alla definizione classica, infatti, è stato aggiunto “un adulto che vive e si identifica come femmina, sebbene di possa dire che aveva un altro sesso alla nascita”. Sarebbe, analogamente, stata aggiornata anche la definizione di “uomo” che oltre a “un essere umano maschio adulto”, include ore “un adulto che vive e si identifica come maschio, sebbene di possa dire che aveva un altro sesso alla nascita”. Le forti polemiche contro il noto dizionario si sarebbero, soprattutto, sviluppate sul social Twitter, spesso terreno di scontri simili.

Le reazioni alla definizione di “donna” del Cambridge Dictionary

Commentando la decisione presa dall’università di Cambridge di aggiornare, nel suo Dictionary, la definizione di “donna” tra le pagine del noto dizionario, un portavoce ha dichiarato al Telegraph che la modifica era in revisione da ottobre. “I redattori hanno studiato attentamente i modelli di utilizzo della parola donna”, ha spiegato, “e hanno concluso che questa definizione è quella di cui gli studenti di inglese dovrebbero essere consapevoli per supportare la loro comprensione di come viene utilizzata la lingua. La prima definizione alla voce di donna rimane invariata”.

Su Twitter, però, attorno alla decisione di cambiare la definizione di “donna” del Cambridge Dictionary, si sarebbe creata un’accesa polemica. “Ricordate, se si controlla la lingua, si può controllare la popolazione”, avverte un utente in un post. “Non possiamo accettarlo”, sottolinea una ragazza, “non riusciranno a cancellarci. Donna = adulta di sesso femminile, non qualcuno che ‘si identifica come donna’”. “Che scherzo assurdo che è l’occidente, sta completamente cancellando le donne”, commenta un’altra utente. Oltre alle critiche, però, ovviamente non sono mancati anche i messaggi di supporto di chi ritiene che sia un importante passo avanti contro la discriminazione di genere per le persone LGBTQ+.

And there it is. The Cambridge Dictionary has changed their definition of a woman. What a complete and utter joke the west is. Completely erasing real women. #savewomen pic.twitter.com/SQz8EFPN1X — leilani dowding 🌸🚜 ☮️ (@LeilaniDowding) December 13, 2022

The Cambridge Dictionary just changed the definition of “woman.” Remember, if you can control the language, you can control the population. — Steven Crowder (@scrowder) December 13, 2022













