Cameron Diaz mamma a 47 anni/ Nata Raddix a 5 anni dalle nozze con Benji Madden

Cameron Diaz è diventata mamma per la prima volta a 47 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice che, con un post pubblicato anche dal marito Benji Madden, ha annunciato la nascita della piccola Raddix senza, tuttavia, fornire dettagli sul lieto evento. I neo genitori hanno così iniziato il 2020 annunciando ai fans la notizia più bella. Felici e innamorati della loro bambina, Cameron Diaz e Benji Madden hanno intenzione di proteggere la privacy della loro piccola. Come spiegano entrambi sui social, infatti, non saranno pubblicate foto di Raddix. L’annuncio di mamma Cameron ha così colto tutti di sorpresa. In questi mesi, infatti, l’attrice non ha mai fatto riferimento alla gravidanza e non è chiaro se sia stata lei a partorire la piccola o se sia nata da maternità surrogata o se la coppia abbia fatto ricorso all’adozione.

CAMERON DIAZ MAMMA DI RADDIX: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Mamma Cameron Diaz e papà Benji Madden, approfittando dell’inizio dell’anno, nell’augurare un buon 2020 ai fans, hanno annunciato l’arrivo nella loro vita della piccola Raddix. “Buon anno nuovo dai Madden! Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e completato la nostra famiglia“, hanno fatto sapere. I neo genitori, poi, spiegano che non pubblicheranno foto della loro bambina: “Siamo entusiasti di condividere questa notizia”, continua il comunicato, “ma sentiamo il forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccola. Pertanto non posteremo foto né condivideremo ulteriori dettagli, a parte il fatto che è carinissima!”. L’annuncio della coppia ha immediatamente fatto il giro del mondo ricevendo i like dei fans che, però, non hanno potuto congratularsi per il lieto evento non essendoci la possibilità di commentare il post.





