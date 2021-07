Camila Raznovich/ “Al ‘Kilimangiaro’ sono conduttrice e avventuriera”

Camila Raznovich conduce su Rai3 la nuova edizione di Kilimangiaro Estate, il programma dedicato ai viaggi in giro per il mondo di cui lei stessa è una grande appassionata. Nata in Italia da genitori argentini (suo padre, in realtà, aveva origini russo-ebraiche), è cresciuta esplorando il pianeta insieme a mamma e papà, e anche dopo l’infanzia non ha mai smesso. Nella sua città natale ha frequentato il liceo classico Cesare Beccaria, per poi esordire ufficialmente in televisione nel 1992, a esattamente 18 anni. Il primo programma a cui ha preso parte è stato Karaoke, all’epoca condotto da Fiorello. Emblematico il brano scelto per l’esibizione: We Are The World di Michael Jackson.

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo non è stato per nulla facile continuare a viaggiare come si è sempre fatto. Forse è anche per questo che Rai3 ha scelto di ritagliare uno spazio ulteriore per Camila Raznovich e il suo programma, permettendo così agli appassionati di spostarsi almeno con la fantasia. In un’intervista rilasciata di recente a Nuovo Tv, la Raznovich ha spiegato com’è effettivamente nata questa idea: “Abbiamo deciso di proseguire anche in estate, mettendo da parte il format Ogni cosa è illuminata, perché veniamo da una stagione difficile e la realizzazione tecnica dei programmi deve ancora sottostare alle ferree regole anti-Covid”. La ragione, dunque, è pratica, oltre che ideale, e Camila l’ha accolta di buon grado.

Camila Raznovich parla della nuova edizione del Kilimangiaro

Sempre nel corso dell’intervista, Camila Raznovich ha fornito una descrizione accurata del suo progetto televisivo: “È un’alternanza di ospiti e filmati, per un viaggio nei luoghi più affascinanti del pianeta. Ma io non mi limito a intervistare gli ospiti: sono anche la loro compagna di avventure”. Ancora nessuna notizia, invece, sulla prossima ‘avventura’ in tv di Camila, che dovremmo rivedere a settembre con una nuova edizione di Kilimangiaro (versione invernale, ovviamente).

