Camilla Ghini, figlia di Massimo Ghini/ Nuovo attacco degli haters, insulti e bestemmie per Forum

Camilla Ghini è ormai uno dei volti più conosciuti del programma Forum: la figlia di Massimo Ghini affianca la padrona di casa Barbara Palombelli durante le puntate e il suo arrivo nel cast non ha fatto altro che sollevare una polemica dietro l’altra. A mettere a tacere le malelingue è stato proprio il padre che, intervistato da Vanity Fair, ha voluto chiarire la situazione. “Non ho mai fatto raccomandazioni”, ha sottolineato, “nel nostro ambiente, nessuna carriera può esplodere solo perchè figlia di una raccomandazione. Il pubblico è la nostra ghigliottina”. Classe 1994, Camilla ha dovuto tenere testa all’ondata di insulti che l’ha raggiunta subito dopo il suo arrivo nel programma di Rete 4. Anche se la stessa sorte non è stata vissuta a quanto pare dal resto del cast, composto da altri ‘figli di’, ovvero Paolo Ciavarro, Camilla Tedeschi e Sofia Odescalchi. E anche dopo la prima ondata di critiche, non ne sono mancate altre ancora riguardo ai suoi outfit. “Quando ti metti le scarpe basse sei brutta”, scrive qualcuno su Instagram commentando l’ultima foto postata. “Hai ragione Ryan”, si limita a rispondere la figlia dell’attore, spingendo il troll a uscire allo scoperto con bestemmie e altri insulti. Clicca qui per guardare la foto di Camilla Ghini e leggere i commenti.

INNAMORATA DI UN INGEGNERE, “NON ALZA MAI LA VOCE”

Camilla Ghini non manca mai di condividere con i fan la propria quotidianità. “Volevo mettere un golf, ma qualcuno…”, dice nelle Stories di Instagram, mostrando il gattino tutto peloso che si è infilato nell’armadio. Anche se il padre Massimo Ghini sarà ospite di Sanremo 2020 solo questa sera, Camilla ha seguito in modo attivo la kermesse su Radio Zeta. Il suo artista preferito? Achille Lauro. Come ospite però le è piaciuto molto l’arrivo di Lewis Capaldi sul palco, come si nota dalle clip allegate nelle Stories e il fatto che durante la sua performance, anche Camilla abbia cantato in un duetto virtuale con l’artista britannico. “Mio padre adora Riccardo e lo tratta come se fosse un figlio”, ha detto invece al settimanale Nuovo parlando del suo fidanzato. Non conosciamo l’identità del ragazzo, ma sappiamo che non fa parte dello spettacolo. “Ha 28 anni ed è il mio opposto”, continua, “fa l’ingegnere, è un uomo introverso, molto calmo e non alza mai la voce”. I due hanno una relazione da due anni e sono già andati a convivere alla fine del 2018. Nessuna fretta però: si conosco già da molto tempo. “Ci eravamo persi di vista e poi ci siamo ritrovati a una cena”, dice, “da quel momento tra noi è stato subito amore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA