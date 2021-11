Camilla, Leonardo, Margherita e Lorenzo, figli di Massimo Ghini/ Chi sono

Massimo Ghini può vantare non solo una vita sentimentale piuttosto turbolenta (ha all’attivo ben tre matrimoni, oltre a una love story giovanile con Sabrina Ferilli), ma anche una famiglia davvero numerosa. L’attore ha infatti quattro figli, avuti dalle sue ultime due mogli, Federica Lorrai e Margherita Romano. Da Nancy Brilli, che è stata la sua prima moglie, non ha invece avuto eredi.

L’artista di origine romana fa il possibile affinché i suoi quattro ragazzi possano avere rapporti sereni tra loro, come una vera famiglia allargata. Un concetto che lui conosce bene, visto che anche lui è figlio di divorzati. Negli anni ’50, però, non è stato semplice per lui accettarlo, ma anzi, soprattutto a scuola, non si era guardati in modo benevolo dagli altri.

Camilla, Leonardo, Margherita e Lorenzo: i quattro figli di Massimo Ghini

I due figli più grandi di Massimo Ghini, Camilla e Lorenzo, sono gemelli e sono nati dalla relazione con Federica Lorrai nel 1994. La ragazza è un volto noto al pubblico televisivo: ormai da qualche tempo, infatti, è uno dei giovani che affiancano Barbara Palombelli a “Forum”. Un’esperienza che lei giudica positiva e che le sta permettendo anche di farsi conoscere meglio dai telespettatori. In alcun dei suoi interventi nel corso del programma, infatti, lei parla spesso anche di se stessa. Il ragazzo, invece, sembra essere intenzionato a seguire le orme paterne e ha avuto la possibilità di lavorare al fianco di Christian De Sica.

Il lavoro ha spesso portato l’attore a mancare ad alcuni degli appuntamenti più importanti de suoi figli. Questo non può che causargli dispiacere: “Mi spezza il cuore ma non sono un attore da posto fisso” – ha detto a ‘Io Donna’.

Ormai da più di vent’anni l’artista romano è legato alla costumista Margherita Romano, che aveva lasciato il lavoro per stargli vicino. Anche da lei ha avuto due figli, Leonardo e Margherita, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1999. Almeno per ora i due non sembrano essere intenzionati a lavorare nel mondo dello spettacolo.



