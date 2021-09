Camion prende fuoco dopo incidente: autista morto carbonizzato/ Dramma a Cambiago

Dramma a Cambiago, provincia di Milano: questa mattina, martedì 7 settembre 2021, incidente mortale all’incrocio tra via Castellazzo e via delle Industrie, nei pressi dell’autostrada A4. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 10.30: il mezzo pesante ha presto fuoco e per l’autista non c’è stato niente da fare, morto carbonizzato.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo è rimasto intrappolato nelle fiamme che hanno avvolto la cabina del suo camion e non è riuscito a venire fuori da quell’inferno. Nell’incidente è rimasta coinvolta una macchina guidata da una donna di 44 anni, trasportata in ospedale.

INCIDENTE MORTALE A CAMBIAGO

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla precisa dinamica dei fatti di Cambiago, ma i colleghi di Milano Today hanno riportato una primissima ricostruzione: il mezzo pesante avrebbe preso fuoco subito dopo l’impatto con la macchina. Ma non solo: sembra che il camion non trasportasse del materiale infiammabile.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, l’automedica e due ambulanze, oltre a vigili del fuoco e carabinieri. Come dicevamo, nello scontro è rimasta coinvolta una donna di 44 anni, accompagnata in codice giallo all’ospedale di Vimercate: ha riportato un trauma toracico. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

