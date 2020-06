Luigi Cesaro: indagato per Camorra senatore Forza Italia/ Arrestati i suoi 3 fratelli

Pubblicità

Nuova maxi operazione anti-Camorra eseguita quest’oggi, e che ha portato all’emissione di ben 59 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, fra cui tre fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, l’indagine del Ros riguarda i clan camorristici Puca, Verde e Ranucci, attivi di preciso nella zona di Sant’Antimo, periferia settentrionale di Napoli. Nei confronti di Antimo Cesaro è stato disposto l’arresto in carcere, mentre i domiciliari per gli altri due fratelli Aniello e Raffaele. Solo indagato invece, va ben specificato, il senatore forzista. A firmare le misure cautelari è stato il gip di Napoli, Maria Luisa Miranda. In totale il blitz delle forze dell’ordine ha portato a 38 arresti in carcere, 18 ai domiciliari, due obblighi di presentazione e una sospensione dai pubblici uffici. Sequestrata la Galleria Commerciale “Il Mulino”, e beni per un valore superiore gli 80 milioni di euro. A condurre le indagini, i pubblici ministeri Giuseppina Loreto e Antonella Serio, mentre le ordinanze sono state firmate dal giudice Maria Luisa Miranda, come detto sopra. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CAMORRA A SANT’ANTIMO: LUIGI CESARO INDAGATO, FRATELLI ARRESTATI

Camorra a Sant’Antimo: 56 arresti (38 in carcere e 18 ai domiciliari) per corruzione elettorale e appalti pubblici truccati. In manette anche i tre fratelli di Luigi Cesaro, parlamentare di Forza Italia ed ex presidente della Provincia di Napoli a sua volta indagato: Antimo è in carcere, mentre Aniello e Raffaele ai domiciliari. Gli arresti sono stati effettuati nel corso di un’operazione dei carabinieri del Ros, su indagini della Procura di Napoli che hanno prodotto anche due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e una sospensione dai pubblici uffici. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la criminalità organizzata era riuscita a tessere la sua tela intorno al comune in provincia di Napoli intrecciando forti legami con ambienti politici ed imprenditoriali. Coinvolti tre clan, i Puca, i Verde e i Ranucci: oggi in gran parte abbattuti dall’operazione del Ros.

CAMORRA A SANT’ANTIMO: LUIGI CESARO INDAGATO: IN ARRESTO TRE FRATELLI SENATORE FORZA ITALIA

Per i fratelli Cesaro l’accusa è di concorso esterno in associazione camorristica. Lo stesso senatore di Forza Italia, Luigi Cesaro, risulta indagato ma il gip di Napoli, Maria Luisa Miranda, che ha firmato le misure cautelari, si è riservato di prendere una decisione in relazione alla sua posizione “all’esito – si legge nell’ordinanza – dell’eventuale autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni, ritenute rilevanti, secondo la procedura che verrà attivata da questo ufficio”. Il senatore azzurro, più volte indagato, nelle ultime settimane era stato colpito da un nuovo ciclone giudiziario. La Procura di Torre Annunziata aveva infatti inviato al Parlamento una richiesta di arresto su ipotesi di corruzione collegate alla riqualificazione in area residenziale e di housing sociale dell’ex area Cirio di Castellammare di Stabia. I fratelli di Luigi Cesaro, Aniello e Raffaele, erano invece già stati arrestati nel 2017 nell’ambito dell’inchiesta sul Piano di insediamento produttivo (Pip) di Marano.



