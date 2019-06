Campionato mondiale di calcio femminile 2019/ Le Nazionali nel “Doodle” di oggi

Ancora una volta, per la dodicesima giornata della competizione che vede in campo Italia Brasile, il campionato Mondiale di calcio femminile è protagonista per quanto riguarda il “Doodle” di Google, la testata del più popolare motore di ricerca del mondo. La competizione iridata dedicata al calcio in rosa prosegue a gonfie vele, e si stanno emettendo gli ultimi verdetti che porteranno alla composizione del tabellone degli ottavi di finale. Questa sera alle ore 21.00 l’Italia tornerà in campo per giocarsi il primo posto nel girone eliminatorio contro il Brasile. Un appuntamento straordinario considerando che le azzurre erano assenti dalla competizione da ben vent’anni e sono riuscite, grazie alle vittorie contro Australia e Giamaica, a guadagnare anticipatamente l’accesso al turno successivo. In attesa di capire se le azzurre riusciranno a uscire imbattute dal campo anche contro il forte Brasile, va segnalato come il Doodle di oggi dedichi le sue illustrazioni proprio all’Italia e alle formazioni inserite nel raggruppamento delle azzurre, ovvero Giamaica, Australia e Brasile.

CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE, TRE ARTISTE PER GIAMAICA, AUSTRALIA E BRASILE

Come accaduto anche per altre Nazionali, i Doodle sono stati disegnati da tre artiste donne anche per questo martedì 18 giugno, dodicesima giornata del Mondiale femminile. Per l’Australia è toccato a Sophie Beer, che ha raccontato: “E’ stata un’esperienza straordinaria! Ero molto nervosa nel cercare di creare qualcosa che così tante persone vedranno e che comunichi l’essenza dell’Australia in modo succinto e vivace. Spero di aver rappresentato un’Australia orgogliosa, proprio come lo farà Matildas!” Per il Brasile è stata interpellata Laura Lannes, che ha commentato così la realizzazione del suo Doodle: “E’ un’occasione speciale per creare qualcosa che sarà visto in tutto il mondo. Sono stata immensamente felice di rappresentare il Brasile.” A Giovanna Giuliano è toccata l’Italia: “Per me, Google Doodle è un appuntamento quotidiano. Ogni giorno non vedo l’ora di scoprire nuovi anniversari o quello che è successo quel giorno negli anni precedenti. Far parte di tutto questo è meraviglioso.” Infine, Robin Clare si è occupata del Doodle della Giamaica: “E’ stato davvero bello essere invitati a lavorare su un Google Doodle. Mi sento molto onorata di rappresentare il mio paese e accettare la sfida è stato molto divertente. Essere in grado di condividere tutto questo in tutto il mondo è molto eccitante.“

© RIPRODUZIONE RISERVATA