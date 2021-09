Canarie, eruzione vulcano Cumbre Vieja su Isola La Palma/ Colonna fumo dopo terremoto

Una grande colonna di fumo si è innalzata sull’isola di La Palma, alle Canarie, in seguito all’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. È quanto riportato da El Pais e ripresa anche dai media nostrani tra cui RaiNews. A precedere l’eruzione è stata una forte scossa di terremoto avvertita soprattutto nella zona di Las Manchas ed El Paso. Secondo quanto reso noto dalle autorità spagnole, sarebbe già stata avviata l’evacuazione di migliaia di residenti del posto per metterli al riparo dalle conseguenze dell’eruzione del vulcano dopo che un vero e proprio fiume di lava è sceso verso il villaggio. Il sindaco di El Paso, Sergio Rodriguez ha per questo ordinato l’evacuazione di 300 abitanti che erano in una situazione di forte pericolo e che sono stati messi in un campo da calcio.

Le strade sono state chiuse e ad intervenire alla luce della situazione è stato anche il premier spagnolo Sanchez che è già in viaggio per le Canarie al fine di poter seguire personalmente e da vicino l’evolversi della situazione a La Palma. “Sto andando alle Isole Canarie per seguire di persona la situazione a La Palma”, ha fatto sapere su Twitter rimandato il viaggio negli Usa in occasione dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Canarie, eruzione vulcano Cumbre Vieja: prime evacuazioni

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja è iniziata dopo una settimana di grande attività sismica che è culminata proprio oggi, in mattinata, con una scossa di magnitudo 4.2. Alcuni testimoni che hanno assistito all’eruzione, hanno spiegato a El Mundo che la lava usciva da almeno due differenti bocche. Già da una settimana era stato registrato uno sciame sismico che aveva messo in allerta i diversi comuni sull’isola delle Canarie.

Dall’inizio delle prime scosse, l’Istituto geografico nazionale ha registrato oltre 6.600 piccole scosse di terremoto nell’area di Cumbre Vieja, a sud della Palma dove poi è avvenuta l’eruzione del vulcano. Le autorità locali nei giorni scorsi avevano annunciato il livello di allerta “giallo” per i comuni di Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo. Le prime evacuazioni sono già iniziate e potrebbero proseguire nelle prossime ore.

