Candidati Elezioni Comunali Napoli 2021, chi sono/ Manfredi contro Maresca-Bassolino

Candidati Elezioni Comunali Napoli 2021, la pesante eredità di De Magistris

Sono sette i candidati alle elezioni comunali di Napoli 2021: cinque uomini e due donne si sfideranno per la poltrona di sindaco. Non troviamo nell’elenco il sindaco uscente Luigi De Magistris: l’ex magistrato ha infatti deciso di passare la mano e di candidarsi alle elezioni regionali in Calabria, in programma anch’esse il 3 e il 4 ottobre 2021.

I candidati alle elezioni comunali di Napoli 2021 ad avere più chances di arrivare alla vittoria sono tre, con un favoritissimo: parliamo di Gaetano Manfredi. L’ex ministro, secondo i sondaggi politici effettuati prima del “blackout”, è vicino alla soglia del 50%. Gli unici due candidati che potrebbero impensierirlo sono Catello Maresca, ex magistrato sostenuto dal Centrodestra, e Antonio Bassolino, ex primo cittadino supportato da liste civiche.

Candidati Elezioni Comunali Napoli 2021, chi sono

Gaetano Manfredi – Gaetano Manfredi è il candidato scelto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per conquistare Napoli. Un profilo che ha messo d’accordo l’alleanza giallorossa, senza dimenticare la sua esperienza da ministro dell’Università nel governo Conte II.

Catello Maresca – Dopo un iniziale periodo di tensione, il Centrodestra ha deciso di supportare la candidatura a sindaco di Catello Maresca, magistrato di 49 anni. Nel suo passato l’incarico di sostituto procuratore alla Procura di Napoli e alla Direzione distrettuale antimafia. Ha fatto parte delle indagini che hanno portato all’arresto del noto boss Michele Zagaria.

Antonio Bassolino – Un ritorno in campo molto atteso quello di Antonio Bassolino, già sindaco di Napoli dal 1993 al 2000, senza dimenticare la sua esperienza alla presidenza della Regione Campania dal 2010. Tra i fondatori del Partito Democratico, l’ex ministro del Lavoro è sostenuto dalle liste Bassolino per Napoli, Carlo Calenda, Bassolino sindaco, Napoli E’, Partito Lgbt con Napoli.

Matteo Brambilla – L’ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha deciso di scendere in campo per tentare di strappare la città. Il 52enne, originario di Monza, è appoggiato dalla lista Napoli in movimento, formata dai “dissidenti” grillini.

Alessandra Clemente – Figlia della vittima di camorra Silvia Ruotolo, Alessandra Clemente vanta il sostegno di Potere al Popolo, Civica 20-30, Alessandra Clemente sindaco, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano. È stata al fianco di Luigi De Magistris con l’incarico di assessore alle Politiche giovanili, creatività e innovazione.

Giovanni Moscarella – Giovanni Moscarella è il candidato sindaco del Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità, vicino alle posizioni no vax. Il 60enne vanta un passato da biologo.

Rossella Solombrino – La manager 36enne è sostenuta dalla lista Equità Territoriale. Dopo la formazione professionale a Milano, ha fatto ritorno nella sua terra natale per tentare di valorizzare il Sud.

