Candidati Elezioni Suppletive 2021, chi sono/ I nomi a Siena e Roma

Comunali, Regionali ma non solo: il 3 e il 4 ottobre 2021 si terranno anche le elezioni politiche suppletive per eleggere deputati e senatori dei collegi uninominali rimasti vacanti. Previste due elezioni per un totale di 13 candidati: parliamo di Siena e di Roma. Le elezioni politiche suppletive nel collegio uninominale Toscana – 12 sono state organizzate per il seggio vacante lasciato dal dem Pier Carlo Padoan, dimessosi dopo essere entrato a far parte del CdA di Unicredit. Le elezioni politiche suppletive nel collegio uninominale Lazio 1 – 11 sono state organizzate per il seggio vacante lasciato dalla pentastellata Emanuela Del Re, dimessasi dopo la nomina di rappresentante speciale dell’Ue per il Saherl.

Il collegio elettorale di Siena è formato dal territorio di 35 comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fiorentino, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Cortona, Foiano della Chiana, Gaiole in Chianti, Lucignano, Marciano della Chiana, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda. Il collegio elettorale Lazio 1 – 11 è formato da parte del territorio del comune di Roma: parliamo di Suburbio Gianicolense, Suburbio Aurelio, Zona Casalotti, Suburbio Trionfale, Quartiere Primavalle e Zona La Pisana

Candidati Elezioni Suppletive Siena 2021, chi sono

Angelina Rappuoli – Movimento nazionale italiano

Elena Golini – Potere al Popolo

Enrico Letta – lista Con Enrico Letta

Marco Rizzo – Partito Comunista

Tommaso Agostini – 3V

Tommaso Marrocchesi Marzi – coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Noi con l’Italia)

Mauro Aurigi – Italexit Per l’Italia con Paragone

Candidati Elezioni Suppletive Roma 2021, chi sono

Danilo Ballanti – Partito Comunista

Giampaolo Bocci – Italexit

Pasquale Calzetta – Forza Italia

Andrea Casu – Partito Democratico

Antonio Cocco – PLE – Rinascimento

Luca Palamara – Lista Luca Palamara



