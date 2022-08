CANDIDATI PD, LISTE ELEZIONI 2022/ Nomi collegi: Letta, Cottarelli, Crisanti, Casini

LISTA PD: I CANDIDATI “BIG” PER ENRICO LETTA

Anche il Pd ha presentato ufficialmente le liste con tutti i candidati alle elezioni 2022 per i collegi di Camera e Senato. Il partito guidato da Enrico Letta ha reso noti i nomi per collegi uninominali e plurinominali in vista del voto in programma il prossimo 25 settembre. Ci sono conferme, ma anche numerose sorprese. Da questo punto di vista, sono principalmente due i profili che hanno attirato l’interesse dei media: parliamo di Carlo Cottarelli, capolista nella circoscrizione Lombardia 2 per il Senato , e Andrea Crisanti, capolista Europa per Palazzo Madama.

L’elenco dei candidati Pd alle elezioni del 25 settembre comprende anche i tre ministri uscenti del governo Draghi. Il titolare della Difesa Lorenzo Guerini è capolista nella circoscrizione Lombardia 4 alla Camera, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando è capolista in Liguria per la Camera, mentre il ministro della Cultura Dario Franceschini correrà come capolista per il Senato in Campania, a Napoli. Il segretario Enrico Letta, invece, sarà il capolista per il proporzionale alla Camera in Lombardia e in Veneto

LISTE LETTA, I CANDIDATI PD NEI COLLEGI UNINOMINALI

Qui di seguito tutti i nomi dei candidati per il Pd inseriti nelle liste per i collegi uninominali di Camera e Senato: va ricordato come per un terzo dei seggi in Parlamento vale infatti il criterio del sistema maggioritario dove un voto in più tra le coalizioni porta alla vittoria di un seggio. Ecco qui di seguito tutte le liste:

CAMERA

Piemonte: Stefano Lepri, Davide Gariglio, Antonella Giordano, Carmen Molino, Milù Allegra, Maria Moccia, Andrea Ghignone, Luca Pione

Valle d’Aosta: Franco Manes

Lombardia: Ilaria Ramoni, Sara Bettinelli, Paolo Romano, Matteo Capriolo, Erica D’Adda, Alberta Chiesa, Roberta Songini, Laura Bartesaghi, Gabriele Giudici, Valentina Ceruti, Pierluigi Mottinelli, Roberto Rossini, Cristina Tedaldi, Emanuele Corsico Piccolini, Giorgio Pagliari, Paolo Galeotti

Trentino-Alto Adige/Sudtirol: Sara Ferrari, Michele Calza,Piero Patton, Alessandro Olivi, Luigi Spagnolli, Renate Prader, Daniela Rossi

Veneto: Maria Teresa Menotto, Francesca Bressanin, Giovanni Zorzi, Maria Teresa Cassol, Alberto Lucchin, Katia Maccarone, Giampiero Della Zuanna, Giulia Andrian, Diego Zaffari, Federica Foglia

Friuli-Venezia Giulia: Gloria Favret, Manuela Celotti, Caterina Conti

Liguria: Franco Vazio, Alessandro Terrile

Emilia-Romagna: Beatrice Ghetti, Filippo Frittello, Ilenia Malavasi, Virginio Merola, Andrea De Maria, Ouidad Bakkali, Massimo Bulbi, Andrea Gnassi

Toscana: Martina Nardi, Anna Graziani, Caterina Bini, Enrico Rossi, Andrea Romano, Vincenzo Ceccarelli, Federico Gianassi, Emiliano Fossi

Umbria: Francesco De Rebotti

Marche: Mary Marziali, Fulvio Esposito, Antonio Mastrovincenzo, Alessia Morani, Mirella Gattari

Lazio: Paolo Ciani, Enzo Foschi, Roberto Morassut, Lina Giannino, Marco Vincenzi, Patrizia Prestipino, Claudio Mancini, Linda Ferretti, Alessandra Clementini, Tommaso Malandruccolo, Andrea Turriziani, Rita Visini

Abruzzo: Elisabetta Merlino, Luciano Dicorito, Rita Innocenzi

Molise: coalizione

Campania: Paolo Siani, Paola Raia, Antonella Pepe, Maurizio Petracca, Paola Lanzara

Puglia: Valentina Lucianetti, Raffaele Piemonese, Fabrizio Ferrante, Laura Torsi, Silvia Convertini, Michele Nitti, Sebastiano Leo

Basilicata: Maddalena Labollita

Calabria: Vincenza Bruno Bosio, Giuseppina Iemma, Domenico Battaglia

Sicilia: Erasmo Palazzotto, Giuseppe Arena, Felice Calabrò, Valentina Scialfa Chinnici, Gigi Bellassai

Sardegna: Andrea Frailis, Franca Fara, Michele Piras, Carla Bassu

SENATO

Piemonte: Andrea Giorgis, Matteo Besozzi, Rita Rossa

Valle d’Aosta: Roberto Louvin

Lombardia: Simona Buraschi, Antonio Misiani, Emanuele Fiano, Tommaso Nannicini, Giacomo Angeloni, Carlo Cottarelli

Veneto: Paolo Galeano, Emanuele Alecci, Claudia Longhi, Annamaria Sterchele

Friuli-Venezia Giulia: coalizione

Liguria: coalizione

Emilia Romagna: Vincenza Rando, Pierferdinando Casini, Manuela Rontini

Toscana: Silvio Franceschelli, Andrea Marcucci

Umbria: Federico Novelli

Lazio: Filippo Sensi, Monica Cirinnà, Alessandro Mazzoli, Serena Gara, Sergio Messore

Abruzzo: coalizione

Molise: Rossella Gianfagna

Campania: Valeria Valente, Tommaso De Simone, Carlo Iannace

Puglia: Giampiero Mancarelli

Basilicata: coalizione

Calabria: Francesca Dorato, Francesco Pitaro

Sicilia: Antonella Russo

Sardegna: Maria Del Zompo, Gavino Manca

CANDIDATI PD: LISTE COLLEGI PLURINOMINALI PER CAMERA E SENATO

Tra le liste dei candidati Pd ai collegi plurinominali troviamo molti esponenti di spicco del partito di Enrico Letta, molti dei quali già parlamentari nell’ultima legislatura. Confermate le capogruppo uscenti: Debora Serracchiani candidata come capolista in Friulia-Venezia Giulia e in Piemonte, Simona Malpezzi in corsa nella circoscrizione Lombardia 2 per il Senato. Tra gli altri nomi di punta del mondo in corsa per un seggio troviamo Graziano Delrio (capolista in Emilia-Romagna per il Senato), Elly Schlein (capolista in Emilia-Romagna per la Camera) e Nicola Zingaretti (capolista nel Lazio 01 per la Camera). Presente anche a questa tornata elettorale Pierferdinando Casini, protagonista nel collegio uninominale a Bologna per Palazzo Madama.











