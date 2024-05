Candidati Stati uniti d’Europa, Elezioni Europee 2024/ Liste nomi e capolista: Emma Bonino, Renzi (ma ultimo)

LISTE NOMI STATI UNITI D’EUROPA, CHI SONO I CAPILISTA PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024

Un’alleanza di scopo, questa può essere la definizione per Stati uniti d’Europa, progetto politico per le elezioni europee 2024 frutto dell’accordo elettorale di +Europa con Italia Viva, insieme a Partito socialista, l’Italia c’è, Volt e Libdem. I capolista sono cinque e tutti diversi: Emma Bonino, leader di +Europa, in quella Nord-Ovest, Graham Robert Watson in quella Nord-Est, in quella Centro c’è Giandomenico Caiazza, invece la radicale Rita Bernardini per quella Isole, infine in quella Sud Enzo Maraio, che è segretario del Psi ed è vicino al governatore campano Vincenzo De Luca. Per quanto riguarda Watson, ha origini scozzesi, ma ha ottenuto la cittadinanza italiana dopo aver sposato la moglie fiorentina: con una grande e lunga esperienza nel Parlamento europeo, ha deciso di scendere in campo di nuovo dopo la “chiamata” dei liberal-democratici.

A fare notizia è la presenza di Matteo Renzi, più che per la sua candidatura con gli Stati uniti d’Europa, per il fatto che è ultimo in quattro circoscrizioni su cinque. L’ex premier, che è pronto a trasferirsi al Parlamento europeo in caso di sua elezione, ma non è l’unico che ha dato questa garanzia perché, come annunciato da Emma Bonino, tutti i candidati delle liste si sono impegnati, se eletti, a lasciare i loro eventuali altri incarichi. Si può parlare di ritorno in politica, invece, per Alessandro Cecchi Paone.

DA NORD ALLE ISOLE, LISTE NOMI CANDIDATI STATI UNITI D’EUROPA ALLE EUROPEE 2024

Tra i nomi nelle liste di Stati uniti d’Europa presentate per le elezioni europee 2024 non c’è Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento che è legato sentimentalmente alla figlia di Totò Cuffaro, leader della Dc condannato per favoreggiamento a Cosa nostra che ha già scontato la sua pena. Il suo sostegno ha destato critiche che hanno portato ad un veto di +Europa, anche questo non esente da polemiche, visto che l’operazione era stata condotta dai renziani siciliani. Ma per questo motivo ha dovuto rinunciare alla candidatura pure Laura Abbadessa. Democrazia cristiana aveva fatto sapere che non era stato trovato l’accordo con la lista Stati uniti d’Europa, poi è arrivata la conferma ufficiale col deposito dei nomi dei candidati.

In corsa anche Sandra Mastella, all’anagrafe Alessandrina Lonardo, che però ha scelto di candidarsi con il cognome del marito. Del resto, al Sud questo raggruppamento è alleato con Noi di Centro, che è il movimento di Clemente Mastella. A proposito di Campania, in campo c’è pure Nicola Caputo, che è assessore all’Agricoltura. Tra i “big” ci sono anche Teresa Bellanova, che ha un passato da ministra, e l’ex assessore regionale (ma con il centrodestra) Caterina Miraglia, entrambe di Italia viva.

CIRCOSCRIZIONE NORD-OVEST

Emma Bonino

Gianfranco Librandi

Raffaella Paita detta Lella

Marco Taradash

Paolo Giovanni Micheli

Alessandro Cecchi Paone

Patrizia De Grazia

Enrica Cattaneo

Nadia Gallo

Maria Mikaelyan

Vittorio Barazzotto

Matteo Di Maio

Federico Rossi

Simona Emanuela Anna Carolina Viola

Luca Perego

Davide Falteri

Daria De Luca

Alessandra Franzi

Antonella Soldo

Matteo Renzi

CIRCOSCRIZIONE NORD-EST

Graham Robert Watson

Antonella Soldo

Giulia Pigoni

Davide Bendinelli

Gabriella Chiellino

Muharem Saljihu detto Marco

Maria Laura Moretti

Giorgio Pasetto

Francesco Bragagni

Marina Sorina

Luigi Giordani

Fabio Valcanover

Aurora Pezzuto

Nicola Cesari

Katerina Shmorhav detta Katya

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

Giandomenico Caiazza

Emma Bonino

Marietta Tidei

Eric Mauritin Jozsef

Emanuela Pistoia

Rosa Di Giorgi

Olga Surinova

Gerardo Stefanelli

Gianluca Misuraca

Silvia Bertolucci

Manuela Albertella

Giuseppina Bonaviri

Francesco Cappelletti

Tiziano Busca

Matteo Renzi

CIRCOSCRIZIONE ISOLE

Rita Bernardini

Francesco Concetto Calanna

Fabrizio Micari

Valentina Falletta

Pietrina Putzolu

Luca Ballatore

Carola Politi

Matteo Renzi

CIRCOSCRIZIONE SUD

Vincenzo Maraio detto Enzo

Manuela Zambrano

Nicola Caputo

Alessandrina Lonardo Mastella

Teresa Bellanova

Caterina Miraglia

Alfonso Maria Gallo

Emanuela Pistoia

Massimiliano Stellato

Stefano Mascaro

Adriano Pasculli De Angelis

Giovanna Catacchio

Giuseppe Varacalli

Filomena Greco

Antonio Rubino

Elenora Stomeo detta Claudia

Annunziata Paese

Matteo Renzi











