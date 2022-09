Cani della Regina Elisabetta II, quali sono?/ Il grande amore per i Corgi iniziato con Susan

Elisabetta II e i suoi amati cani: Corgi e Dorgi

Per gran parte della sua vita la regina Elisabetta II è stata accompagnata dai sui amati cani, Corgi e Dorgi (un incrocio tra le razze Corgi Pembroke e Bassotto), che sono diventati un vero e proprio simbolo del suo lungo regno. La stirpe di questi cagnolini dalle zampe corte ha avuto inizio con Susan, una cucciola di Corgi che le fu regalata per il suo 18esimo compleanno. La cagnolina color zenzero accompagnò Elisabetta anche durante la sua luna di miele con il principe Filippo. Quando Susan morì nel 1959, fu sepolta in un cimitero per animali domestici a Sandringham: “Susan, nata il 20 febbraio 1944 e morta il 26 gennaio 1959, per quasi 15 anni compagna fedele della Regina”, si legge sulla lapide. Ma come è nata questa passione per i Corgi?

Come riporta la BBC, nel 1933 alcuni amici di famiglia avevano uno di questi esemplari e la principessa, che all’epoca aveva 7 anni, ne chiese uno. Il Duca di York, il padre di Elisabetta, contattò una nota allevatrice, Thelma Gray, che portò alla famiglia tre cuccioli dai suoi allevamenti di Rozavel nel Surrey. Scelsero il cagnolino che aveva un piccolo pezzettino di coda, con cui far sapere che era contento. Il Corgi venne chiamato Rozavel Golden Eagle, ma per tutti fu Dookie (così soprannominato dal personale dell’allevamento dopo che si seppe che il Duca di York sarebbe stato il suo proprietario). Qualche anno dopo, dallo stesso allevamento, arrivò anche Lady Jane.

Elisabetta II: 14 generazioni di Corgi

Elisabetta II si rivolse sempre all’allevatrice Thelma Gray per trovare un compagno alla sua Susan e così nacque una dinastia di ben 14 generazioni. Tutti con nomi molto originali: Sugar, Honey, Sherry, Whishy, Bee, Chipper, Brandy, Berry, Cider, Candy e Vulcan. La regina non ha mai venduto i suoi cani, o li teneva o li dava ad amici, parenti e allevatori fidati. Buckingham Palace ha 775 stanze, ma i Corgi hanno sempre alloggiato nell’appartamento privato della regina. Come scrive l’autrice reale Penny Junor nel suo libro “All The Queen’s Corgis”: “C’è una stanza speciale per i Corgi dove hanno rialzato cesti di vimini rivestiti di cuscini per tenere lontane le correnti d’aria”. Nel 2015 la regina ha deciso di smettere di allevare i suoi amati Corgi, perché non voleva lasciare nessun cane da solo dopo la sua morte. L’ultimo esemplare, Willow, è morto nel 2018: il cane era apparso con Holly nel video per l’apertura delle Olimpiadi di Londra 2012 in cui la sovrana appariva al fianco dello 007 Daniel Craig. Successivamente i due cani sono stati ritratti con Sua Altezza Reale nel servizio fotografico realizzato dalla fotografa Annie Leibovitz, in occasione del 90esimo compleanno, nel 2916. L’ultimo cane al suo fianco, il Dorgi Candy, è apparso in un filmato nel febbraio scorso.

I never need an excuse to revisit Queen Elizabeth II's love for corgis:













