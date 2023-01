Come sappiamo pagare il canone Rai alla radiotelevisione italiana, è obbligatorio. Il canone RAI però verrà addebitato anche quest’anno in bolletta, in quanto il governo non ha stabilito un’altra modalità di riscossione, così come aveva previsto la commissione Europea ha definito il canone RAI pagato attraverso l’addebito in bolletta (quella di luce e gas), come un onere in proprio e quindi ha costretto l’Italia a prendere provvedimenti, spostando il pagamento attraverso altre modalità.

L’addebito dei 90 euro diviso in 10 rate da gennaio ed ottobre è stato reso automatico in quanto lo Stato presume che in tutti gli appartamenti vi sia un televisore.

Esistono però delle categorie di contribuenti che possono ottenere l’esonero parziale o totale entro il 31 gennaio 2023. Infatti come si legge sul sito dell’Enel, è possibile ottenere l’esonero del pagamento del canone RAI 2023, qualora non si possegga un televisore, un apparecchio in atto oppure non si riceve il segnale radio televisivo. Tutte le persone che hanno compiuto 75 anni di età e posseggono un reddito annuo non superiore a 8000 euro.

La possibilità di non pagare il canone Rai 2023 vale anche per tutti gli agenti diplomatici, il personale civile non residente in Italia, i militari Concetta di danze italiana. I funzionari di organizzazioni internazionali e tutti coloro che appartengono alle forze nato attivi nel territorio italiano.

L’utente dovrà compilare un modulo di dichiarazione sostitutiva per comunicare il proprio diritto all’esenzione e non ricevere l’addebito in bolletta. Come dicevamo poco sopra, la dichiarazione deve essere inviata entro il 31 gennaio per essere esentati per tutto il 2023 attraverso l’apposita pagina web del sito dell’agenzia delle entrate, mediante pec con firma digitale all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. Per tutti coloro che invece non sono in grado di inviare la posta certificata, potranno inviare in alternativa una raccomandata all’indirizzo agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1, sat, sportello abbonamenti tv, casella postale 22, 10121 Torino.

