Canone Rai/ Non più in bolletta: buona o cattiva notizia?

Come sappiamo dal 2023 il Canone Rai non va assolutamente più addebitato in bolletta perchè per la commissione europea viola il principio della trasparenza oltre a costringere i gestori a riscuotere un’imposta e non sarebbero tenuti a farlo. Quindi il canone diventa regionale e saranno direttamente gli eneti a richiederlo, questo da un lato consente di centralizzare comunque il controllo in strutture amministrative più vicine ai cittadini. Ma vediamo se la misura possa avere pro o contro.

Canone Rai: i pro della regionalizzazione dell’imposta

Tra i temi al centro dell’attenzione per le politiche del nuovo governo rientrerà anche il canone Rai che, così come richiesto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a partire del 2023 non dovrà più essere addebitato in bolletta. Secondo la Commissione Europea, infatti, tale addebito va contro al principio della trasparenza.

Un cambiamento importante, che porterà con sé dei benefici per coloro che hanno sempre pagato tale imposta. Gli oneri di sistema non terranno più conto del canone Rai e saranno ben evidenziati i costi legati a ogni singola voce di fatturazione. Ovviamente non si potrà parlare di bollette leggere dato il caro energia che sta facendo decuplicare i costi per famiglie e imprese, ma almeno la bolletta potrà essere priva di questa voce che verrà chiesta direttamente dall’ente regionale.

Canone Rai: i contro della regionalizzazione dell’imposta

Sicuramente non avere il canone in bolletta per alcuni è scomodo in quanto non consente la rateizzazione. Va detto infatti che il Canone Rai, quando veniva erogato in bolletta veniva suddiviso in dieci bollette e quindi il pagamento dello stesso era quasi inavvertito dalle famiglie. Adesso invece l’imposta verrà addebitata tramite l’ente e si pagherà con il modello F24.

E tuttavia, se a qualcuno piaceva l’addebito in bolletta, all’Ue non piace. E se non piace all’Europa, all’Italia non tocca che obbedire dato che questa modifica concorre al miglioramento del PNRR e al raggiungimento degli obiettivi delle riforme. Ma il caro energia che pesa sulle bollette non potrà essere alleggerito solo con la questione del canone Rai. Il nuovo governo dovrà intervenire per abbassare i prezzi. Come? Ancora non lo sappiamo.











