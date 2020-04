Captain America: Il Primo Vendicatore/ Video, su Rai 2 il film con Chris Evans

Captain America: Il Primo Vendicatore va in onda oggi, 9 aprile, su Rai 2 in prima serata a partire dalle 21.20. Si tratta di uno dei primi film appartenente al filone Cinecomic. La pellicola ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 2011 ed è stato diretto da Joe Johnstone, mentre la sceneggiatura è stata curata da Cristopher Markus e Stephen McFeely. Inoltre, il cast del film contiene al suo interno molti attori famosi. Chris Evans è il protagonista della pellicola e viene affiancato da Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Sebastian Stan e Dominic Cooper. Le musiche del film sono state realizzate da Alan Silvestri mentre la fotografia è stata curata da Shelly Johnson.

Captain America: Il Primo Vendicatore, la trama del film

Ecco la trama di Captain America: Il Primo Vendicatore. Steve Rogers è un ragazzo di Brooklyn esile e senza una corporatura imponente. Siamo nell’anno 1942 e gli Stati Uniti si preparano per andare in guerra. Steve comunque ha molto coraggio e cerca in tutti i modi di arruolarsi dell’esercito. Tuttavia, non sempre lo accettano, anzi, molte volte lo rifiutano giudicandolo inadatto per l’esercito. Le cose cambiano quando Steve conosce Abraham Erskine, uno scienziato che è interessato al ragazzo per sottoporlo ad un esperimento scientifico e che grazie alla sua raccomandazione riesce a far entrare nell’esercito. Steve si fa subito notare, per poi essere sottoposto a quest’esperimento: la creazione di un Super Soldato, dal fisico maestoso e dalle caratteristiche fisiche avanzate. Tuttavia, proprio ad esperimento concluso, una spia nazista uccide il dottore e Steve rimane scioccato da ciò. Inizierà quindi il mito di Captain America, un supereroe patriottico disposto a fare di tutto per poter combattere i nazisti e mandare a monte i piani di un misterioso nemico che si fa chiamare con il nome di Teschio Rosso.

Video, il trailer di Captain America: Il Primo Vendicatore





© RIPRODUZIONE RISERVATA