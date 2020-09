Cardinal Tagle positivo al coronavirus/ A fine agosto aveva incontrato Papa Francesco

Cardinal Tagle positivo al coronavirus: la conferma arriva dal direttore della Sala stampa vaticana. L’arcivescovo cattolico filippino, dal 14 maggio 2015 presidente di Caritas Internationalis, è il primo contagiato tra i capo dicastero della Curia vaticana: il prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli «è effettivamente risultato positivo al Covid-19 tramite tampone faringeo effettuato ieri al suo arrivo a Manila», le parole di Matteo Bruni ai microfoni dell’Ansa. Il Cardinal Tagle è asintomatico e resterà in isolamento fiduciario nelle Filippine, dove attualmente si trova. Il titolare della Sala stampa vaticana ha aggiunto che «si sta procedendo con le verifiche necessarie tra quanti sono entrati in contatto con Sua Eminenza nei giorni scorsi. Il 7 settembre il Cardinale Tagle si era già sottoposto a tampone a Roma, con esito negativo».

Vaticano, Cardinal Tagle positivo al coronavirus

Nominato prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli lo scorso 8 dicembre 2019, il cardinal Tagle è considerato uno dei punti di riferimento del pensiero teologico in Asia. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni sulle sue condizioni di salute, anche se ricordiamo che il cardinale filippino non ha avuto sintomi della malattia. E riflettori accesi su Papa Francesco, che lo ha incontrato in udienza in Vaticano lo scorso 29 agosto 2020, anche se al momento non ci sarebbero preoccupazioni per le sue condizioni di salute.



