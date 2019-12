Carla Bocola, malata di Sla vuole partecipare a Masterchef/ Figlia: “Le piacerebbe..”

Si chiama Carla Bocola, ha 53 anni ed è la protagonista di una storia di grande coraggio. Carla è originaria di San Severo, nel Foggiano, ma per amore di suo marito si è poi trasferita a Taranto. Carla è mamma di due ragazzi, Andrea ed Eleonora, rispettivamente, 26 e 24 anni. Nel 2011 la terribile notizia: Carla si è ammalata di Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). Questo non l’ha fermata: Carla ha continuato a coltivare le sue passioni e, in primis, quella per la cucina. Una passione che oggi la porta a desiderare di partecipare a quello che è il suo show preferito: MasterChef. Lo conferma sua figlia, Eleonora, al Corriere, dove svela anche che: “Mia mamma voleva che imparassi a fare la pasta fatta in casa, ma non è per me. Sono completamente negata”.

Carla, il sogno di Masterchef e il Cammino di Santiago di Compostela

È proprio Eleonora a raccontare “Peccato che mamma non possa più sentire la maggior parte degli odori e dei profumi, per i quali è sempre andata matta”. La vita di Carla Bocola d’altronde è cambiata: “Che cosa è cambiato? Vorrei dire nulla: perché, viaggiavamo e viaggiamo; mia madre, una donna che ha sempre lavorato tanto, leggeva e legge tanto; sognava e continua a farlo”, racconta la figlia. Oggi Carla sogna Masterchef, Joe Bastianic e non solo. “Le piacerebbe compiere un tratto del Cammino di Santiago di Compostela: mia madre è religiosissima, è stata anche a Medjugorje” confessa ancora Eleonora. Un sogno, quello di Carla, che potrebbe diventare realtà, magari anche molto presto.

