Carla Brunelli era la moglie di Marino Bartoletti: com’è morta la donna

Nella vita del noto giornalista e scrittore Marino Bartoletti c’è stato ampio spazio anche per l’amore, con il fondatore di Quelli che il calcio che ha avuto la possibilità di godersi l’amore con la compianta moglie Carla Brunelli, con la quale ha condiviso una lunga fetta della sua vita. Fu fatale un incidente domestico, costato poi la vita alla compagna di una vita di Marino Bartoletti, al suo fianco in ogni avventura professionale ed esperienza, oggi tutto ha inevitabilmente un sapore diverso, ma nel cuore del noto giornalista ci sarà sempre posto per la sua Carla Brunelli.

La donna, al momento del drammatico incidente che le è costato la vita, aveva 65 anni ed è morta a Bologna in seguito alla disavventura domestica che purtroppo ha pagato al prezzo più alto. Stando a quanto ricostruito in un secondo momento, Carla Brunelli fu colpita da una porta finestra e l’impatto si rivelò drammatico, visto che non le lasciò scampo. Dopo le necessarie verifiche, i Carabinieri non poterono fare altro che constatare il decesso della donna, gettando nello sconforto Marino Bartoletti, riempito da ondate di affetto in seguito a quel tragico 2016.

Marino Bartoletti e la malattia senza la moglie al suo fianco

Come purtroppo noto e raccontato in diverse occasioni, negli ultimi anni il giornalista e scrittore si è ritrovato a fare i conti con la drammatica scoperta di un tumore con il quale ancora oggi sta facendo i conti.

Nonostante sia stato localizzato in tempo, Marino Bartoletti ha rivelato di aspettarsi una stima di vita intorno agli otto anni e mezzo, che purtroppo non potrà trascorrere al fianco dell’amata e compianta moglie Carla Brunelli. La coppia si era sposata nei primi anni ’70, più precisamente nel 1974, e dalla loro storia d’amore sono nati anche due figli oltre a tre nipoti.

