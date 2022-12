Carla Brunelli, moglie Marino Baroletti/ Tragica morte nel 2016: “Non ci sono parole”

Carla Brunelli, moglie di Marino Bartoletti

Marino Bartoletti sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 21 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Il giornalista sportivo è stato sposato con Carla Brunelli (nata nel 1951) dal 1974 al 2016. Entrambi originari di Forlì, si erano conosciuti ai tempi della scuola e nel 1974 si erano sposati. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Caterina e Cristina, una attrice e l’altra scenografa. La coppia aveva anche due nipotini. Carla Brunelli è morta a 65 anni in un terribile incidente domestico nel novembre 2016. È stato Bartoletti a trovare la moglie senza vita nella loro villetta sui colli bolognesi: schiacciata tra la porta scorrevole elettrica, che separa il soggiorno dal cortile, e il muro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la Brunelli stava passando l’aspirapolvere e aveva azionato la porta scorrevole a soffietto e, per una distrazione o un calcolo sbagliato dei tempi, è rimasta incastrata senza riuscire a liberarsi.

Marino Bartoletti: il dolore per la morte della moglie Carla

Marino Bartoletti e Carla Brunelli sono stati sposati per più di 40 anni. Il giornalista sportivo ha scritto un sentito necrologio per la moglie: “Non ci sono parole che possano descrivere il dolore per la morte di Carla”, definendola “la nonna più meravigliosa del mondo”. Anche Paola Ferrari, collega di Marino Bartoletti, ha scritto un necrologio: “Si stringe all’amico e all’indimenticato Direttore Marino in questo momento di immenso dolore di fronte a un assurdo destino che ha portato via l’amata moglie”. Intervistato dal settimanale “Maria con te” Marino Bartoletti ha rivelato di essersi rivolto alla Madonna quando ha dovuto affrontare la prematura scomparsa della moglie Carla: “Maria è rimasta il mio punto di riferimento. Sono devoto alla Madonna del Fuoco, la protettrice di Forlì”.

