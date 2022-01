Carla, compagna Gianna Nannini/ La cantante: “Quarant’anni insieme e fiducia totale”

Carla è il nome della compagna di Gianna Nannini, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Gli aspetti della sua carriera sono noti a tutti, meno lo sono i dettagli della sua vita privata. Non tutti, infatti, sanno che la cantante è sposata con una donna di nome Carla, con cui da parecchio tempo vive una bellissima storia d’amore. Gianna Nannini e sua moglie si conoscono da oltre quarant’anni e si sono unite con rito civile durante la loro permanenza in Inghilterra.

Di Carla, naturalmente, Gianna Nannini ha un’ottima opinione. Prova grande stima per la sua compagna e spesso ha ribadito che per lei rappresenta l’idea di famiglia. Sono tuttavia pochissime le informazioni pubbliche sulla moglie della cantante e quindi non sappiamo quale sia il suo percorso passato.

Carla, compagna Gianna Nannini: una storia d’amore lunga quarant’anni

Quel che è certo è che le due si sono conosciute tanto tempo fa e che attualmente risiedono a Londra, dove vivono felicemente la loro storia d’amore, anche e soprattutto per poter garantire un futuro alla figlia Penelope, che oggi ha otto anni. “Conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia”, ha spiegato in un’intervista di qualche tempo fa Gianna Nannini, facendo capire di non essersi affatto pentita di aver lasciato l’Italia. “Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”, le sue parole.

