CARLA FRACCI/ La grande ballerina diventa un francobollo!

Carla Fracci sta per ricevere un importante riconoscimento: la Cittadinanza Onoraria di Nepi. Nell’evento previsto nella cittadina il prossimo 20 agosto, l’icona della danza classica verrà omaggiata proprio nel giorno del suo 84° compleanno. Sotto la guida di Maria Pia Liotta, il Festival Internazionale della Danza e delle Danze coinvolgerà la Compagnia Nazionale di Danza Storica guidata dal direttore Nino Graziano Luca per allestire il Gran Ballo degli Auguri. Nelle scorse settimane, la Fracci invece si è ‘trasformata’ in francobollo: l’omaggio è della Live Show Collection, che ha voluto così regalare al pubblico un francobollo digitale in tiratura limitata. Un bel modo per inchinarsi di fronte all’etoile che nella sua lunga carriera ha sempre dimostrato umiltà e professionalità.

Oggi, martedì 18 agosto 2020, Carla Fracci sarà inoltre ospite con il marito Beppe Menegatti nella nuova puntata di Io e te, in onda come sempre su Rai 1. La coppia ha fatto sentire la propria voce durante la recente emergenza, mostrando una forte vicinanza a tutta la popolazione. “Ogni sera prego, un pensiero per amici e per chi non c’è più”, ha detto la diva del ballo a Adnkronos, “Ho vissuto durante la guerra. Ma sono stata una bambina felice, ho avuto un’infanzia serena accanto ai miei genitori e a mia sorella. Eravamo una famiglia semplice, vivevamo in campagna. Il nostro nutrimento? Latte e polenta, polenta e latte. Ed io mi divertivo a dar da mangiare alle galline. La guerra ci ha solo sfiorato”.

CARLA FRACCI E BEPPE MENEGATTI: COPPIA NELLA VITA E NEL LAVORO

Carla Fracci e Beppe Menegatti sono una coppia più che solida, sia nella vita sia nell’ambito professionale. Appaiono spesso insieme nelle interviste, stampate e non, e dimostrano giorno dopo giorno di aver creato un amore incrollabile. “Era il 1954, avevo diciotto anni, facevo degli esercizi alla sbarra con le altre mie compagne alla Scala, Beppe era l’aiuto regista di Luchino Visconti e stava selezionando delle ballerine per la messinscena del Balletto Mario il mago, dal racconto di Thomas Mann”, ha detto l’etoile a Cultura Identità qualche tempo fa, parlando del marito, “Lo guardai, e l’intensità di quello sguardo non è mai svanita… eccoci qua dopo oltre 60 anni”. Da allora non si sono mai più divisi e Menegatti ha curato la regia di numerosi spettacoli per la sua dolce metà.

“Tante sono state le proposte che, insieme, abbiamo portato nei teatri con numerosi spettacoli ed eventi, creati appositamente”, ha detto ancora alla Fracci al Giornale della Danza. La gratitudine è evidente nelle parole della danzatrice, che grazie al marito ha potuto accettare diversi ruoli in teatro, ma anche ritrovarsi in tv e al cinema. Da Ariel nella Tempesta a Luna in Nozze di Sangue fino a Titania nel Sogno di una notte di mezza estate e molti altri ancora.



