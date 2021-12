Carla Fracci “Volevo altri figli, mio marito no”/ “E’ stato un errore”

In una delle sue ultime interviste, prima di andarsene, Carla Fracci aveva affrontato un tema a lei molto caro: i figli. Accadde in una bellissima puntata di Verissimo, dove la Signora della Danza ammise il bruciante pentimento di non aver allargato la famiglia come avrebbe voluto. Un dispiacere con cui Carla Fracci ha dovuto fare i conti per parecchi anni, come ammesso nel programma di Canale5.

“Volevo altri figli, mio marito no perché facevo torto a quello che lasciavo a casa, questo è stato un errore mi è dispiaciuto tanto”, aveva svelato la stella di fama mondiale, che ha vissuto con amarezza il fatto di non aver regalato un fratello all’unico figlio Francesco. Probabilmente all’epoca non se l’era sentita, ma con il tempo Carla Fracci ha maturato l’idea di aver sbagliato.

Carla Fracci e il secondo figlio che non è mai arrivato per scelta: “E’ stato un errore”

Dunque in quell’interessante intervista rilasciata dalla Toffanin, Carla Fracci fu molto chiara sull’argomento, riconoscendo a se stessa l’errore di aver guardato oltre e – forse – di non essersi ascoltata adeguatamente. Ma al di là del dispiacere di aver rinunciato al secondo figlio, la Signora della Danza si è contornata, nel corso della sua vita, di affetto e dell’amore dei suoi due nipotini, nati dalla storia d’amore tra Francesco Menegatti e la sua compagna.

La vita privata della Fracci non è mai stata facilmente leggibile, ma il fatto che volesse diventare mamma una seconda volta lascia intravedere lo spessore di una donna che sentiva l’esigenza di dare e ricevere tanto amore. “Ma non si può vivere solo di ricordi, bisogna pensare al futuro”, aveva simpaticamente chiosato nell’ospitata da Silvia Toffanin, in quella che è a tutti gli effetti una delle sue ultime interviste più intime.



