Carla Signoris e Barbora Bobulova/ I mariti Maurizio Crozza e Alessandro Casale e…

Barbora Bobulova e Carla Signoris sono le ospiti di Amadeus nella nuova puntata dei Soliti Ignoti in diretta su Rai 1. Le due donne cercheranno di indovinare il parente misterioso di questa sera, aggiudicandosi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Ma chi sono Barbora Bobulova e Carla Signoris? Entrambe sono due note e apprezzate attrici che ritroveremo proprio questa sera, su Rai 1, nella prima puntata della nuova fiction dal titolo ‘Studio Battaglia’.

La Bobulova, in particolare, veste i panni di un’avvocatessa divorzista a capo di uno studio legale. In merito alla vita privata, l’attrice è stata sposata con il regista Alessandro Casale da cui ha avuto due figlie tra il 2007 e il 2008: Lea e Anita, nate dall’unione. I due poi si sono separati e oggi l’attrice si concentra solo sulla carriera professionale.

Carla Signoris e la storia d’amore col marito Maurizio Crozza

Parlando invece di Carla Signoris, l’attrice è sentimentalmente legata a Maurizio Crozza. Un amore, il loro, nato già ai tempi del liceo. È stata proprio la Signoris, in un’intervista al Corriere della Sera, a raccontare come: “Prima ancora che in classe, ci incontravamo alla fermata dell’autobus 41, in via Orsini a Genova. Lui, quando mi ha visto deve aver pensato: ‘Madonna quanto mi sta antipatica questa col kilt’… Eh sì, perché all’epoca, io indossavo rigorosamente questo indumento, poi sono passata al gonnellone e zoccoli in stile femminista hippie”. Quella scintilla iniziale si è poi trasformata in un grande amore che li ha portati nel 1992 a diventare marito e moglie.

