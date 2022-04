Carlo Alberto Chiesa, chi è il marito Isa Barzizza/ Il tragico incidente nel 1960

Carlo Alberto Chiesa, marito dell’attrice Isa Barzizza

Carlo Alberto Chiesa è stato il marito dell’attrice Isa Barzizza. Regista, montatore e sceneggiatore, Chiesa era nato a Torino nel 1922. Principalmente regista pubblicitario e di attualità cinematografiche, ha diretto il suo unico film “I due sergenti”, nel 1951. Ne 1953 sposò l’attrice Isa Barzizza, giunta al successo soprattutto grazie a Totò, che l’ha portata al cinema e con cui è emersa a teatro. I due sono diventati genitori di una sola figlia, Carlotta. Il 1º giugno 1960 Carlo Alberto Chiesa ebbe un grave incidente stradale sulla via Aurelia, presso Campiglia Marittima. “Un giorno andavamo a festeggiare il nostro decimo anno da quando ci conoscevamo, andammo a Forte dei Marmi, un posto molto amato da Carlo Alberto… un brutto incidente in macchina se l’è portato via”, ha raccontato la Barizza a Domenica In.

Isa Barzizza dopo la morte del marito Carlo Alberto Chiesa

Trasportato in ambulanza in una clinica di Roma, Carlo Alberto Chiesa morì la mattina del 3 giugno 1960. Dopo la morte del marito, Isa Barzizza per alcuni anni si dedicò totalmente all’unica figlia Carlotta, allontanandosi del modo dello spettacolo. “Di cinema e teatro non se ne è parlato più […] non essendoci più lui, io dovevo stare vicino a mia figlia. Senza nostalgia, tutte le scelte che ho fatto, non ho mai rimpianti. Ho staccato mi sono messa a fare la manager, ho messo su una società di doppiaggio”, ha ricordato Isa Barzizza nel salotto di Mara Venier. L’attrice si è poi rifatta una vita affettiva, ma ammesso che “non si ama mai come la prima volta”.

