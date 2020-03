Carlo Beretta, fidanzato di Sara Soldati?/ Dopo il flirt con Dayane Mello, lui…

Carlo Beretta: un nome sconosciuto ai più, non certo agli appassionati delle cronache rosa, che avranno sicuramente già sentito riecheggiare sul web e sui principali rotocalchi cartacei. Si tratta di un ragazzo di 22 anni che pare sia il fidanzato di Sara Soldati, concorrente del Grande Fratello Vip 4. A lanciare lo scoop è stato il settimanale “Oggi”, che ha sottolineato come l’infatuazione di Sara nei confronti del giovane duri ormai da alcune settimane. Ma chi è Carlo Beretta? Di lui non si sa moltissimo, se non che è l’erede della celebre e ricca dinastia dei fabbricanti d’armi e che ha avuto una liaison amorosa con la modella Dayane Mello, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” e ora impegnata su Rai Due nell’adventure game “Pechino Express” in coppia con Ema Kovac. Abbiamo volutamente coniugato il verbo “avere” al passato perché la tormentata relazione è giunta al capolinea: “colpa” della bellezza e delle forme giunoniche di Sara Soldati, che all’interno della Casa più spiata d’Italia sta facendo letteralmente girare la testa ai suoi coinquilini maschi e a milioni di telespettatori? Nessuno può ancora dirlo con certezza, anche se la ventunenne pare non essere nuova a flirt “illustri”: in passato, infatti, avrebbe avuto una storia con il centrocampista della Juventus Miralem Pjanić, durata all’incirca tre mesi.

