Carlo Capasa, marito di Stefania Rocca/ Le nozze a New York. I figli Leone e Zeno

Carlo Capasa, l’imprenditore marito di Stefania Rocca

Stefania Rocca sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 21 marzo, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è in teatro con la storia del percorso di transizione di un ragazzo, dal titolo “La madre di Eva”, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Silvia Ferreri. Dal 2005 Stefania Rocca fa coppia fissa con Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana (è stato anche Amministratore Delegato di Costume National, che ha fondato insieme a suo fratello Ennio nel 1986). La coppia ha avuto due figli: Leone (nato nel 2007) e Zeno (nato nel 2009). Nel 2013 si sono sposati a New York, presenti i due figli: “Ci trovavamo a New York e Carlo mi ha detto: “E se ci sposassimo qui, che facciamo tutto in fretta? Solo io e te?”. E così è stato. C’erano solo Leone, Zeno e mia cognata che vive a New York e che ci ha fatto da testimone. Ancora ora mi sembra impossibile!”, ha raccontato l’attrice a Elle.

Padre morto in casa da mesi, corpo nascosto/ Il figlio si chiude in auto e non parla

Leone e Zeno: figli di Stefania Rocca e Carlo Capasa

Stefani Rocca, figlia di genitori separati, aveva paura del matrimonio: “Carlo mi ha fatto però passare questa paura… Il fatto di esserci sposati in modo così intimo è stato salvifico per me: una cerimonia con tanta gente mi avrebbe fatto venire l’ansia. Non mi piace essere al centro dell’attenzione, nella vita preferisco anzi mimetizzarmi”, ha confessato sulle pagine di Elle. Parlando dei due figli Leone e Zeno ha detto: “Voglio che abbiano consapevolezza di quel che gli piace, che ci credano e ci mettano disciplina. Tengo molto alla loro formazione sentimentale, perché nessuno li aiuta a buttar fuori, a dire: oggi sto così. Ascoltatevi e raccontate le vostre emozioni. Non c’è nulla di male nell’essere arrabbiati, la rabbia è un sentimento fantastico ma cercate di capire da dove arriva”.

LEGGI ANCHE:

Germania, rivoluzione sulla carta di identità/ Doppio cognome per entrambi i coniugiBombardieri americani B-52H vicini al confine russo/ Caccia Su-35 li allontana

© RIPRODUZIONE RISERVATA