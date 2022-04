Carlo La Duca/ Avvocato Pirrone: “Indizi granitici contro Luana e Pietro”

Sul caso di Carlo La Duca, uomo che sarebbe stato assassinato dagli amanti diabolici Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, a “Storie Italiane” è intervenuto l’avvocato difensore della madre della vittima, Salvatore Pirrone: “Conoscendo il quadro accusatorio e il compendio probatorio che hanno fin qui scoperto gli inquirenti, ritengo che esso sia molto granitico – ha asserito –. Gli indizi sono tanti, concordanti, gravi e precisi. Gli inquirenti hanno lavorato molto bene. Non dobbiamo pensare che tutto debba essere immediato, ci sono dei termini per le indagini. Potrebbero esserci ricerche sulla distruzione, sulla soppressione del cadavere. Sono fiducioso che il lavoro degli inquirenti arrivi a una conclusione, in quanto gli elementi a nostra disposizione non sono stati tutti mostrati e pubblicati”.

CARLO LA DUCA, LA MADRE CONCETTA GRISPINO: “CON QUALE CORAGGIO MIA NUORA METTEVA PIEDE IN CASA MIA?”

Nel corso di “Storie Italiane”, la signora Concetta Grispino, madre di Carlo La Duca, ha detto: “Io mi auguro che venga fuori la verità. Se Luana e Pietro hanno colpa, devono parlare. Non si può togliere un padre ai figli o un figlio alla madre solo per dei capricci. Loro avrebbero potuto continuare a fare la loro vita come volevano e lasciarmi mio figlio. Parlino e dicano la verità, almeno! Me lo auguro veramente. Con quale coraggio Luana metteva piede in casa mia?”.

