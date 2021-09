Carlo Perno/ “Sarà probabilmente terza dose per tutti. I vaccini ai bambini…”

Sì va verso la terza dose a tutti: così Carlo Perno a Oggi è un altro giorno. Il virologo del Bambin Gesù ha analizzato il dibattito sul vaccino anti-Covid in corso negli ultimi giorni: «Le terze dosi si fanno nella stragrande maggioranza delle vaccinazioni d’infanzia. Il concetto di terza dose è insito nel concetto di vaccino, noi sappiamo che la terza dose è quella che stabilizza l’efficacia del vaccino».

Carlo Perno ha sottolineato che la terza dose di vaccino anti-Covid con tutta probabilità sarà fatta a tutti, ma con tempistiche diverse: «Con tre dosi siamo protetti per tutta la vita, rinforza e stabilizza. Probabilmente arriveremo a farla tutti, sicuramente non tutti insieme ma il trend è un po’ quello perché è la storia dei vaccini che ci porta lì».

CARLO PERNO SULLA VACCINAZIONE AGLI UNDER 12

Carlo Perno s’è poi soffermato sulla vaccinazione agli under 12: «I minori si ammalano come si ammalano gli adulti. Hanno conseguenze meno gravi? Nì, hanno meno conseguenze, ma quando le hanno sono gravi: ci sono bambini che sono morti e bambini che hanno avuto conseguenze gravi. Il post-Covid è una malattia molto tipico per i bambini». Carlo Perno ha poi rimarcato: «I piccoli non portano spesso la mascherina e sono più soggetti, infatti si stanno livellando le curve di infezione: si infettano di meno gli altri perché sono vaccinati, ma i bimbi si infettano. Io penso che la vaccinazione dei bambini sia assolutamente dovuta».

