Carlo Vettorato/ La storia del pioniere del soccorso alpino (Nuovi Eroi)

Carlo Vettorato è tra i protagonisti dell’ultima settimana di programmazione di Nuovi Eroi, il programma trasmesso su Rai2 prodotto da Stand By Me e realizzato con la collaborazione speciale del Quirinale. Il programma racconta le storie di uomini e donne che, con il loro impegno sociale e civile, sono stati rappresentanti della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità e che hanno spinto il Presidente Sergio Mattarella a premiarli con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un titolo importante che è stato consegnato anche al medico valdostano insignito nel 2018 del titolo “Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Carlo è un medico della Valle D’Aosta andato oramai in pensione, ma il suo nome è conosciuto per la diffusone dell’elisoccorso in Val d’Aosta dove ha contribuito a realizzare una vera e propria colonna della Protezione Civile della regione.

Carlo Vettorato, il medico colonna della Protezione Civile in Valle d’Aosta

Dal 1972 Carlo Vettorato ha cominciato a dedicarsi a questa forma di soccorso riuscendo a renderla permanente nel 1984. Non solo, al lavoro di Carlo si devono anche importantissime iniziative come il Centro di medicina di montagna. Opere che hanno spinto Sergio Mattarella a insignirlo del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con le seguenti motivazioni: “È una colonna della Protezione Civile in Valle d’Aosta, a lui si deve la nascita del moderno Servizio di Elisoccorso della Regione. Nel 1972, in qualità di medico anestetista e rianimatore in servizio presso l’ospedale Parini di Aosta, ha cominciato le attività di elisoccorso operando con la Smalp (Scuola Militare Alpina) e il Ral (Reparto Aviazione Leggera dell’Esercito). Il primo dicembre 1984, anche grazie all’arrivo del dottor Alessandro Bosco, il servizio diviene permanente (365 giorni all’anno). Già responsabile del 118 valdostano, ha anche ideato e sviluppato iniziative quali l’attuale Centro di medicina di montagna, volto a fornire servizi ai frequentatori e ai professionisti della montagna”.

