Carlos Ruiz Zafón è morto/ L’autore de L’ombra del vento stroncato dal cancro

Carlos Ruiz Zafón, autore de L’ombra del vento, è morto a soli 55 anni. Lo scrittore è stato stroncato da un cancro al colon contro cui combatteva da tempo. Il romanziere di Barcellona è morto nella sua casa di Los Angeles dove viveva da tempo e come lavorava come sceneggiatore anche per l’industria di Hollywood. Ad annunciare la morte di Carlos Ruiz Zafon è stato il suo editore spagnolo, Planeta: “Oggi è un giorno molto triste per tutta la casa editrice: nei vent’anni in cui ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato insieme, si è creata un’amicizia che trascende il rapporto professionale”, ha annunciato. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo e sui social, i suoi lettori lo stanno omaggiando con foto e messaggi di cordoglio.

Carlos Ruiz Zafón morto per il cancro al colon

Carlos Ruiz Zafón non è riuscito a vincere la sua battaglia più importante quella contro la malattia che gli ha tolto la vita a soli 55 anni. Il successo e la popolarità, per il romanziere, sono arrivati solo con “L’ombra del vento”, il romanzo che ha ottenuto un successo mondiale e che gli hanno permesso di portare a casa numerosi e importanti riconoscimenti. L’ombra del vento, con quindici milioni di copie vendute è considerato il romanzo spagnolo più famoso e diffuso nel mondo dopo Don Chisciotte. Tra gli altri lavori di Zafon si ricordano Il gioco dell’angelo, Il prigioniero del cielo e Il labirinto degli spiriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA