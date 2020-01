Carlotta Maggiorana/ Arriva il marito Emiliano? Quel gesto d’amore… (Grande Fratello Vip)

Il percorso di Carlotta Maggiorana nella Casa del Grande Fratello Vip prosegue tra alti e bassi. C’è però un pensiero fisso nella mente della concorrente: suo marito Emiliano Pierantoni. Si tratta del primo ed unico grande amore dell’ex Miss Italia che, negli ultimi giorni, ha più volte ammesso di sentire in modo molto pesante la sua mancanza. Carlotta è innamoratissima e questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini potrebbe regalarle un momento davvero romantico, facendo entrare nella casa suo marito. Al momento Carlotta non ha ancora ricevuto sorprese di questo tipo, cosa che fa presagire – visti soprattutto gli sfoghi delle ultime ore – che qualcosa di veramente bello potrebbe svoltarle la permanenza nella Casa di Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carlotta Maggiorana è in crisi: uscirà dalla Casa?

Carlotta Maggiorana non manca mai di dedicare un pensiero al marito Emiliano Pierantoni al Grande Fratello Vip 4. Anche durante il massaggio delle concorrenti donna a Pago è stato utile per la modella per ricordare i suoi affetti. Il cantante infatti ha notato che qualcuna delle donzelle si stava impegnando più delle altre e così Carlotta ha confessato di avere una certa dimestichezza con i compagni. “Non temere amore, faccio la brava”, ha detto subito dopo al marito, giusto per farlo stare tranquillo. Interessanti anche i risultati del televoto che le hanno permesso di rimanere in gara, spedendo a casa Ivan Gonzalez. Lo spagnolo ha ricevuto solo il 47,8% dei voti, mentre l’ex Miss ha registrato un 52,2%. La differenza è davvero sottole, però utile per capire come Carlotta sia riuscita a conquistare una fetta di pubblico. C’è da chiedersi tuttavia se le amiche che sorridono con lei, oggi possano rimandarla in nomination. Alcune infatti hanno lamentato il fatto di conoscerla poco, come Adriana Volpe, e non sembra proprio che in questi giorni qualcuno abbia manifestato la volontà di parlare con la modella se non per lo stretto necessario.

