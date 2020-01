Carlotta Maggiorana/ Lo scandalo a luci rosse prima di Miss Italia 2018 (Grande Fratello Vip 4)

Da ex Miss Italia a concorrente del Grande Fratello Vip 4, Carlotta Maggiorana ha scelto di diventare uno dei nuovi protagonisti del reality di Canale 5. Il suo nome è stato ufficiale solo poco prima dell’inizio del programma, anche se sappiamo già che l’ascolana non sarà l’unica modella presente nella Casa. I telespettatori la ricorderanno invece per via lo scandalo emerso in seguito alla sua partecipazione al concorso di bellezza del 2018, a causa di alcuni scatti bollenti pubblicati dal settimanale Oggi e che avrebbero potuto mettere in serio rischio la sua corona. In seguito però i giudici hanno deciso di non agire nei suoi confronti, dato che le foto pubblicate non cozzavano con il concorso della kermesse. La Maggiorana tra l’altro non è nuova alle esperienze televisive, visto che in passato è diventata ballerina televisiva in alcuni programmi Rai e Mediaset, ha partecipato come valletta nell’edizione 2010 di Avanti un altro e poi come concorrente di Veline, prima di diventare paperetta di Paperissima e finire pure nel cast di Un fantastico via vai, il film di Leonardo Pieraccioni del 2013.

Carlotta Maggiorana, Grande Fratello Vip 4: farà girare la testa a tutti?

Carlotta Maggiorana si prepara a far girare la testa a tutti i fan del Grande Fratello Vip 4, grazie ad alcuni scatti pubblicati sui social in grado di annebbiare la vista di molti. In uno scatto in particolare, pubblicato una settimana fa, la vediamo bollente con decollete ben in vista e un cardigan sbottonato. Uno sguardo sensuale che ha subito provocato certi bollori a tutti i fan. Clicca qui per guardare la foto di Carlotta Maggiorana. “Ho deciso di partecipare perchè è una grande vetrina. Nella Casa porterò il cuscinetto che ho dall’età di 1 anno (senza non dormo), una foto con mio marito [Emiliano Pierantoni, ndr] e la mia catenina”, ha rivelato invece a Sorrisi in merito alla sua decisione di entrare nella Casa. Nell’intervista, l’ex Miss Italia rivela inoltre di aver paura del silenzio obbligato che le impone di non avere alcun contatto con la famiglia, oltre che di dover condividere spazi e tanto altro con altre persone. “Spero che gli altri apprezzeranno la mia solarità, spontaneità e altruismo”, ha detto ancora, “mi fa infuriare chi non è ordinato e non rispetta gli altri, l’ipocrisia e la falsità”. Carlotta rivela inoltre di essere più che precisa e una vera maniaca dell’ordine, oltre che sempre attenta a casa e all’arte di saper cucinare. “Dopo questa avventura vorrei diventare la protagonista di un film o condurre un bel programma: ho molte ambizioni”, conclude.

