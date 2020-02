CARLOTTA MAGGIORANA/ “Mia madre mi voleva abortire”(Grande Fratello Vip)

Carlotta Maggiorana ha smesso di piangere al Grande Fratello Vip 4, ma non di desiderare con tutte le forze di poter tornare a casa. La modella si trova di nuovo in nomination e visto che si è salvata già due volte, non è escluso che possa battere i rivali anche in questa nuova occasione. Per lei sarebbe una vera manna dal cielo: ogni volta che si trova al televoto, il suo sorriso si rasserena. Le lacrime infatti compaiono dopo, quando scopre di aver vinto e di dover rimanere ancora nella Casa. “Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa ma non sto più bene fisicamente”, ha detto in questi giorni a Patrick Pugliese. “Sento di non farcela più fisicamente, domani vorrei tornare a Casa dalla mia famiglia, tu vai avanti e vincerai”, ha aggiunto quando l’amico ha cercato in qualche modo di spronarla a proseguire il gioco. I telespettatori decideranno di accontentarla questa volta? Oppure preferiranno mandare a casa un altro dei concorrenti? Non è detta l’ultima parola, nemmeno che l’ex Miss possa lasciare il gioco, caso mai dovesse superare ancora una volta il televoto. Clicca qui per guardare il video di Carlotta Maggiorana e Patrick Pugliese.

CARLOTTA MAGGIORANA E LA RIVELAZIONE SULLA SUA NASCITA

Carlotta Maggiorana sa quello che vuole dalla vita e in queste ore al Grande Fratello Vip 4 ha sottolineato il suo forte desiderio di diventare madre. Confidandosi con Paola Di Benedetto, la modella ha infatti rivelato: “Sono sempre stata dell’idea che voglio lavorare e avere una famiglia. Quindi se uno vuole una cosa e ti sai organizzare…”. Secondo l’ex Madre Natura bisogna però tenere in considerazione anche dei momenti di pausa dal lavoro, giusto per recuperare le forze. Ed è in questo contesto che la Maggiorana decisde di fare una rivelazione importante sulla propria nascita. “Mia mamma, due figli, 40 anni fa aveva un’attività, un centro estetico. Mio fratello aveva 13 anni e sono arrivata io, dopo che si era operata ed era rimasta con un solo ovaio”, ha confessato, “Uno glielo avevano tolto e le hanno detto ‘guardi signora tranquilla che…’ e infatti mi voleva abortire. Sono nata che lei avea 38 anni, ha detto ‘adesso un’altra figlia, mi metto sul letto e ho finito’. E invece mio papà e mio fratello hanno detto ‘Guai se torni a casa senza Carlotta’”. Secondo il suo racconto, la madre aveva paura di dover affrontare la gravidanza per molti motivi, soprattutto per via dell’intervento fatto pochi anni prima e che avrebbe potuto mettere a rischio la nascita della figlia. Il marito e il primogenito però erano sicuri di volere la piccolina a casa, con loro. Tanto che in famiglia si era già deciso il nome della nascitura, fin dai primi mesi di gravidanza della donna. Clicca qui per guardare il video di Carlotta Maggiorana e Paola Di Benedetto.

