Carlotta Mantovan e Stella, moglie e figlia Fabrizio Frizzi/ “È tutta la mia vita”

Carlotta Mantovan ha sposato Fabrizio Frizzi il 4 ottobre 2014 nella parrocchia di San Gabriele Arcangelo in Viale Cortina d’Ampezzo a Roma. I due erano fidanzati da 12 anni e nel 2013 sono diventati genitori della piccola Stella. Il rapporto che legava Carlotta al conduttore Rai era saldo e felice, nonostante le molte critiche ricevute per la differenza d’età tra loro. I due sono rimasti insieme fino alla morte di Frizzi, il 26 marzo 2018, in seguito a un’emorragia cerebrale. “Ho 35 anni, 16 dei quali passati accanto a Fabrizio. Era come lo vedevate. Un gentleman e con questo ho detto tutto”, aveva raccontato pochi mesi dopo la morte di Frizzi a “Domenica in”. I due si erano conosciuti a Miss Italia nel 2001, quando Carlotta aveva partecipato come concorrente. Ma la loro storia d’amore era iniziata l’anno dopo.

Carlotta Mantovan e la figlia Stella Frizzi

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan si è dedicata completamente alla figlia Stella, che aveva solo 5 anni: “La mia forza è nostra figlia Stella, lei è tutta la mia vita”, aveva detto sulle pagine del settimanale Chi. Aveva poi raccontato di averle detto la verità sull’assenza del papà: “Ho sempre parlato liberamente con Stella. Sarebbe difficile nascondere la nostra realtà, oltre che sbagliato. L’abbiamo sempre trattata come se fosse un’adulta, ha sempre vissuto una vita in mezzo agli adulti”. La piccola Stella, oggi 8 anni, è molto presente sui social della mamma, che però non mostra mai il volto della figlia. La bambina condivide con la madre Carlotta la passione per i cavalli e con il padre Fabrizio la passione per la musica. “La mia stella” e “Amore mio”, sono le parole utilizzate per accompagnare le foto con la figlia.

