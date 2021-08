Carmelo Anthony ai Lakers/ Mercato NBA: a Los Angeles anche Monk e Nunn

Carmelo Anthony giocherà con i Los Angeles Lakers nella prossima stagione NBA, avendo firmato un contratto di un anno in virtù del quale vestirà per la prima volta il gialloviola della squadra di Los Angeles, dopo essere stato accostato più volte ai Lakers nel corso della sua carriera. Sarà dunque compagno di squadra di LeBron James: nel lontano 2002, come ricorda Sky Sport, i due ragazzini erano già sotto i riflettori quando furono impegnati in una sfida liceale tra la St. Vincent-St. Mary di James e la Oak Hill Academy di Anthony. Oggi, a quasi 20 anni di distanza, potranno finalmente giocare per la stessa squadra in NBA: Carmelo Anthony infatti ha deciso di unirsi ai Los Angeles Lakers. Le due stelle hanno già vinto insieme due ori e un bronzo olimpico con Team USA, ora potranno dare l’assalto al titolo NBA 2022 con una squadra che può contare su altri due All-Star come Anthony Davis e Russell Westbrook. Carmelo Anthony, 41% da tre punti lo scorso anno ai Portland Trail Blazers e al decimo posto dei realizzatori ogni epoca nella storia della NBA, avrà il compito di aprire il campo alle altre tre stelle.

CARMELO ANTHONY AI LAKERS E ALTRI MOVIMENTI DEL MERCATO NBA

Il mercato NBA vede proprio i Los Angeles Lakers assoluti protagonisti con molte operazioni, anche se naturalmente l’arrivo di Carmelo Anthony monopolizza ora l’attenzione. Dopo le firme di quattro veterani di ritorno come Trevor Ariza, Dwight Howard, Wayne Ellington e Kent Bazemore, i Los Angeles Lakers oltre a Anthony hanno aggiunto anche Malik Monk, lasciato libero dagli Charlotte Hornets, che ha trovato un accordo per un anno unendosi ai gialloviola, ai quali dovrà cercare di dare una scintilla realizzativa dalla panchina. Monk è membro della scuderia della Klutch Sports (l’agenzia di James e Davis) e ha avuto quattro anni di NBA pieni di bassi più che di alti, ma nella scorsa stagione ha tirato con il 40% con oltre 11 punti a partita e un’efficienza finalmente superiore al 50% dal campo. Il suo arrivo ai Lakers potrebbe essere la svolta della carriera e dare ai californiani una alternativa dalla panchina. Altro arrivo ai Los Angeles Lakers è Kendrick Nunn, lasciato libero dai Miami Heat, che ha firmato un biennale da 10 milioni di dollari complessivi. Oggi però è soprattutto il giorno di Carmelo Anthony ai Los Angeles Lakers.

