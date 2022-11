Carmelo La Bionda è morto/ Col fratello Michelangelo cantò “One for you, one for me”

Carmelo La Bionda è morto. Il mondo della musica è in lutto dopo la scomparsa del 73enne, che con il fratello Michelangelo formava il duo musicale “La Bionda”, noto anche con il nome artistico “D.D. Sound” e ritenuto tra gli ideatori della disco music italiana. L’uomo si è spento dopo una lotta di un anno contro il tumore. I fratelli La Bionda hanno fatto ballare intere generazioni e il loro grande cavallo di battaglia fu “One For You, One For Me”, pubblicato tra il 1977 e il 1978, così come famosa è divenuta la loro “I Wanna Be Your Lover”, campionata da Caparezza nel suo brano “Titoli”.

Aaron Carter, morto fratello di Nick dei Backstreet Boys/ "Era nella vasca da bagno…"

Come ricorda il “Corriere della Sera”, Carmelo La Bionda e il fratello Michelangelo sono stati attivi soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta, quando hanno pubblicato sette dischi. Soltanto nel 1998, sarebbe arrivato il loro nuovo e ultimo album, “InBeatween”. Negli anni Ottanta, inoltre, fondarono gli studi di registrazione Logic Studios di Milano, dove ospitarono artisti di fama mondiale come Ray Charles, Robert Palmer, Paul Young e dove i Depeche Mode registrarono “Violator”.

Franco Tatò è morto: era ex manager Mondadori e Fininvest/ Doveva operarsi al cuore

CARMELO LA BIONDA È MORTO: L’ADDIO DI JOHNSON RIGHEIRA

Ai Logic Studios di Carmelo La Bionda e del fratello Michelangelo incisero i loro singoli, tra gli altri, anche Laura Pausini, Nek, Alessandra Amoroso, Rihanna, i Pooh, Simona Molinari, Peter Cincotti, i Simple Plan e l’amico Paolo Nutini. Sulla pagina Facebook del musicista scomparso si legge il dolore del figlio, Francesco Paolo, e di tutti i familiari: “Carmelo ci ha lasciato oggi per unirsi al grande concerto nei cieli. Ti amiamo Carmelo, per sempre”.

Johnson Righeira dei fratelli Righeira, di cui i fratelli La Bionda sono stati i produttori, ha commentato con immenso dolore la morte del musicista: “Una notizia terribile. Una colonna della mia vita che crolla. Carmelo La Bionda se n’è andato poco fa, e nulla sarà più come prima. Non so dove mi avrebbe portato la vita senza l’incontro con lui e Michelangelo. Ciao Carme, grazie di tutto. Fai buon viaggio”.

Takeoff, morto dopo sparatoria in Texas/ Video, TMZ diffonde filmato uccisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA