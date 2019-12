CARMEN CONSOLI/ 25 anni di carriera all’Arena di Verona: tutte le info e i biglietti

Carmen Consoli è pronta a festeggiare i suoi 25 anni di carriera in grande stile. Per la cantante, infatti, il 2020 sarà l’anno delle nozze d’argento con la musica, un traguardo importante per un’artista dotata di un timbro inimitabile, capace di emozionare persone di tutte le età. Ecco allora che per celebrare una scadenza così importante, emblematica del fatto di aver seminato tanto e bene, Carmen Consoli sarà protagonista di un concerto-evento all’Arena di Verona. La data da segnare di rosso sul calendario per tutti gli appassionati della cantante di Catania, è quella del prossimo 25 agosto. Sarà in quella data che Carmen Consoli salirà sul palco veronese ripercorrendo i suoi 25 anni di successi, iniziati a Sanremo Giovani nel 1995. Il concerto-evento si chiamerà: “25 anni mediamente isterici“.

CARMEN CONSOLI: 25 ANNI DI CARRIERA ALL’ARENA DI VERONA

Il rock rivoluzionario di Carmen Consoli verrà celebrato all’Arena di Verona non soltanto dai suoi fan, ma anche da alcuni amici/colleghi di grande spessore artistico. Tra i primi ospiti annunciati ecco i nomi di Samuele Bersani e Max Gazzè, ma la sensazione è che nei prossimi mesi non mancheranno le sorprese. Quel che è certo è che sul palco insieme a lei ci sarà un’orchestra sinfonica composta da 50 elementi che avrà il compito di accompagnare la voce della catanese. Siete desiderosi di prenotare già un posto in Arena per il prossimo 25 agosto? Se non volete rischiare di rimanere senza un posto in prima fila non dovete far altro che attendere meno di 24 ore. La prevendita dei biglietti sarà disponibile da domani, mercoledì 18 dicembre 2019, sul circuito TicketOne.

