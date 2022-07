Carmen Consoli/ “La felicità consiste nel selezionare le priorità”

Carmen Consoli sta per esibirsi al Flower Festival di Collegno, all’interno del tour Volevo fare la rockstar. Una delle più apprezzate e poliedriche artiste italiane si racconta a La Stampa, rivelando la sua anima rock. Proprio sul rock e sulla sua ispirazione la cantante ha basato il concerto live: “Beh, in questo periodo rock è la parola giusta per definire il sound che si è sprigionato con naturalezza nelle lunghe settimane di prova con la band“.

La cantante aggiunge: “Porteremo sul palco tanta energia, il gruppo mi ci ha trascinata. E penso: ma guarda che mi tocca fare a 47 anni suonati“. L’artista rivela anche con quale genere di rock è stata segnata la sua infanzia: “La scena alternativa anglosassone degli anni Novanta. Con la mia prima band cantavo i Pixies, la mia giovinezza è stata segnata dai Cure, dai Sonic Youth, dagli Smiths. ”

Carmen Consoli, come riporta La Stampa, parla anche di come alla sua età sia cambiato il concetto di felicità: “Confusa sempre, per fortuna continuo a immagazzinare sensazioni, cose, emozioni, spunti. La felicità a questa età consiste nell’essere in grado di selezionare le priorità, allora non ero capace e ciò mi agitava”.

La cantante svela di essere molto legata ai Subsonica e di avere un legame molto particolare con la loro musica: “Molto forte, fin dai tempi in cui facevamo festa insieme a Nizza Monferrato nella tenuta di Valerio Soave dell’etichetta Mescal. Con Samuel ci si sfidava ai fornelli e la mia bagna càuda non era niente male. ” La cantante parla di quando si è esibita al Festival di Sanremo: “L‘edizione di Sanremo 2000 rappresentò una svolta per il rinnovamento del pop italiano e anche lì c’erano loro con “Tutti i miei sbagli”, Max Gazzè, c’ero io, Samuele Bersani, tutti tra i big, e gente come Tiromancino e Moltheni tra le nuove proposte”. Carmen Consoli conclude descrivendo la musica dei Subsonica: “Ancora adesso se canto le loro canzoni mi sembra che siano le mie, è una sorta di simbiosi“.

