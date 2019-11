Carmen Di Pietro contro la mamma Emma/ “Abbandonata per un toy boy” (Pomeriggio 5)

Si parla di cougar e di toy boy nella nuova puntata di Pomeriggio 5 con tanti ospiti in studio. Tra questi ci sono Carmen Di Pietro e sua mamma Emma che spesso sono state al centro di scontri e discussioni negli ultimi mesi. A causarle il nuovo amore di mamma Emma, un ragazzo molto più giovane di lei di nome Marcello. Se Emma ha 72 anni, il fidanzato ne ha infatti 45, cosa che pare non vada giù alla Di Pietro che ammette di sentirsi “abbandonata”. Solo qualche mese fa, a Domenica Live, Carmen infatti ammetteva “Non è che dico a mia mamma che non deve frequentare una persona perché ci sono anni di differenza. Io non vedo niente di strano se lui o lei è più grande. Mia mamma mi ha abbandonata, io come figlia mi sento abbandonata. Avevo una mamma che nel momento del bisogno c’era. Ora chiamo mia mamma e lei purtroppo non mi risponde al cellulare.”

Carmen Di Pietro e mamma Emma: nuovo scontro a Pomeriggio 5?

Carmen Di Pietro continua a sentirsi abbandonata da sua mamma Emma e a dare la colpa al suo toy boy, Marcello. Se ne discuterà anche oggi a Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Eppure Emma aveva già chiarito inh precedenza la sua posizione. A Domenica Live aveva spiegato di non risponderle al telefono “Perché vado a ballare con le amiche. Tu mi chiami il venerdì! Il fine settimana me lo devi lasciare almeno”. E a proposito della sua relazione con Marcello, aveva raccontato: “Siamo fidanzati? Sì sì. Però adesso mi sta abbandonando un po’, nel senso che sta lavorando di più e viene solo la domenica. A me non mi sta bene. Sì, siamo innamorati. Mi dice ti amo. Solamente che mi vede solo la domenica e mi sto scocciando”. Oggi ci saranno aggiornamenti?

