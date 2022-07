Carmen di Pietro “Mia figlia ha rischiato di morire”/ “Ho pianto ogni notte”

Carmen di Pietro e il dramma della figlia Carmelina: “Rischiava di morire”

In una lunghissima intervista rilasciata alla rivista di gossip Gente, Carmen di Pietro ha parlato della sua vita, ripercorrendo le tappe più significativa. La showgirl, protagonista di recente all’Isola dei Famosi 2022, ha confessato di un rapporto complicato con le malattie, questo probabilmente perché sua figlia Carmelina ha rischiato di morire quando è nata. “È nata prematura di otto mesi, era così piccina che l’hanno trasferita di ospedale: da Salerno a Battipaglia e messa in un’incubatrice. I medici mi dissero ‘Faremo di tutto per salvarla’. Puoi immaginare, piangevo tutte le notti”. Carmen di Pietro, quindi, ha spiegato che il suo rapporto con la fede è stato di vitale importanza per superare un momento così drammatico.

Carmen di Pietro: “La mia paura più grande? La malattia”

Adesso sua figlia se la passa benone, ma Carmen di Pietro è sempre in ansia per le sue condizioni di salute. Questo vale anche per l’altro figlio, Alessandro, a cui naturalmente è molto legata. Nell’intervista a Gente, la showgirl ha inoltre svelato quella che ritiene essere la sua paura più grande: “Per me è la malattia, quella che non ti fa più riconoscere le persone care, i figli. Di quello ho il terrore”. Ampio spazio è stato dedicato alla vita privata, ai rapporti sentimentali e al futuro che Carmen di Pietro non vede necessariamente a fianco di un altro uomo: “Magari, ma non me lo vado a cercare con il lanternino. Se ci deve essere un incontro deve avvenire in modo spontaneo. Sennò me ne sto sola. E pure bene”.

