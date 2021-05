Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici/ Lei: “non so nulla”

Guai in vista per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici per presunto sfruttamento. Un’accusa che ha lasciato di sasso i due coniugi, che hanno prontamente respinto le critiche. Secondo Carmen Russo, interpellata sulla vicenda da Il Fatto Quotidiano, non sarebbe accaduto nulla di particolare. Anzi la showgirl sostiene che nella vicenda non sia nulla di irregolare: “Hanno lavorato dall’estate fino a Natale nella nostra villa ma quando hanno deciso di andar via è finito il rapporto e sono stati liquidati”. Sul fatto che l’assunzione fosse regolare Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno dubbi: “Sicuramente ma adesso questo non lo so perché se ne occupava il nostro commercialista, ma era tutto regolare”, ha detto.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati per presunto sfruttamento

Carmen Russo, nell’intervista rilasciata in queste ore, ha spiegato di non essere al corrente di nulla e di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito. Ha però aggiunto che alcuni personaggi vorrebbero semplicemente caricare la situazione. “Io non sono al corrente di nulla“, ha ribadito. Dichiarazioni che la Russo ha rilasciato per difendere la sua posizione e quella di Enzo Paolo Turchi che, secondo i domestici li avrebbero minacciati più volte di licenziarli. Come andrà a finire?

