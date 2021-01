Carmine Maringola, marito Emma Dante/ Un amore nato a teatro, poi l’adozione

Carmine Maringola è il marito dell’attrice e regista Emma Dante. Nato a Torre del Greco nel 1974, Carmine si laurea in architettura nel 1999, alternando la sua attività di scenografo e fotografo a quella di attore. Nel 1994 incontra Judith Malina del Living Theatre, con la quale inizia la propria esperienza di attore e scenografo. Nel 2005 incontra Emma Dante, sua futura moglie, ed entra a far parte della sua compagnia “Sud Costa Occidentale” in qualità di attore, scenografo e fotografo. Sono di Carmine Maringola le scene degli spettacoli “Cani di Bancata”, “Le pulle” e “La trilogia degli occhiali”. Oltre all’attività teatrale è apparso anche nel ruolo di un sacerdote nel film tv “Carmen” del 2009 e sul grande schermo è apparso nei film “Via Castellana Bandiera” (2013) e “L’amore non perdona” (2015).

Carmine Maringola ed Emma Dante: genitori di Dimitri

In un’intervista al Corriere della Sera, Emma Dante ha confessato che inizialmente non era interessata al marito Carmine Maringola: “All’inizio non mi sentivo attratta, però Carmine, quando si mette una cosa in testa la ottiene”. I due teatranti nel 2017, dopo anni di attesa, sono diventati genitori di Dimitri, grazie all’adozione internazionale: “Volevo un figlio, ma non arrivava e non ho voluto sottopormi alla fecondazione assistita, tanto meno alla maternità surrogata. Il mondo è pieno di bambini che aspettano di avere dei genitori”, ha detto l’attrice. Emma Dante ha poi ricordato il loro primo incontro con il figlio: “Mio marito ed io fummo chiamati a San Pietroburgo: in un orfanotrofio trovammo questo bambino meraviglioso, denutrito, spaventato. Ora ha 6 anni e viaggia con noi in tournée, prende l’aereo come fosse l’autobus”.



