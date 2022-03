Carmine Zurlo, 29enne scomparso da Castellamare/ L’ombra del clan: “Lui estraneo…”

Carmine Zurlo, 29 anni, è scomparso da Castellamare di Stabia. Del giallo si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto. Rossella, la sorella minore di Carmine, ha commentato ai microfoni del programma: “Avevamo un legame molto stretto, abbiamo solo un anno di differenza, quindi siamo cresciuti insieme, siamo molto legati. Lui è molto protettivo con me. Era molto molto felice perché la fidanzata aspettava un bambino e dovevano sposarsi. Si stavano impegnando per la casa”.

Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando la mattina del 14 marzo inizia un vero e proprio incubo per la compagna e per la famiglia di Carmine. Dopo aver mandato un messaggio del buongiorno alla fidanzata Diamante, ma dopo un breve scambio di messaggi lui non aveva più risposto. Già alle 14 il suo cellulare però iniziò a risultare già spento. La famiglia credeva che stessa con la ragazza ma quando la sera Diamante li ha contattati dicendo di non avere sue notizie dalla mattina, è iniziata la preoccupazione. La sua auto è stata rinvenuta lo scorso giovedì ma gli inquirenti non hanno riferito alla famiglia di Carmine dove fosse.

Carmine Zurlo, giallo sulla sua scomparsa

Non mancano i sospetti ed i timori da parte della famiglia di Carmine Zurlo, scomparso da giorni. La sorella ha ammesso che suppongono di conoscere il luogo di ritrovamento dell’auto, nei pressi della loro abitazione, in quanto qualcuno avrebbe notato la presenza di carabinieri. Ma dunque dove è andato Carmine? Avrebbe avuto un appuntamento con qualcuno? E’ possibile che abbia parcheggiato la sua auto per salire sulla vettura di qualcun altro.

Nessuno degli amici di Carmine ha voluto incontrare i giornalisti di Chi l’ha visto. Carmine per un periodo ha avuto problemi con la giustizia, come confermato dalla sorella: “Ha scontato la sua pena, adesso era tranquillo e lavorava”. Il padre, Giovanni, fu ucciso in un conflitto a fuoco. “Voglio solo che mio figlio torni a casa al più presto perché senza di lui non ce la faccio“, sono state le parole della madre del 29enne. Giusy, la mamma di Carmine, avrebbe dei parenti pregiudicati ritenuti legati ad un clan della zona: questa parentela avrebbe a che fare con la sparizione del ragazzo? La mamma e la sorella ripetono che loro sarebbero estranee e che la sua famiglia non avrebbe nulla a che fare con traffici e malavita. Eppure anche questa sarebbe una pista battuta dagli inquirenti.

