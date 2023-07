Caro voli: aumenti fino a 70%/ Come risparmiare: prenotazioni alle 2, date flessibili

Nel corso dell’ultimo anno, in particolare con l’arrivo dell’estate, si è assistito ad un generale caro del prezzo dei voli da e per l’Italia, ma anche per l’estero. Una situazione certamente resa più complessa dalla pesante inflazione che l’Europa sta attraversando, e che in Italia è di poco superiore ai 7 punti percentuali, ma anche dall’aumento del costo dei carburanti, oltre che da un tentativo delle compagnie aeree di rientrare delle perdite registrate nel corso della pandemia. In generale, secondo i dati conclusivi di giugno, il caro voli pesa fino ad un massimo del 70%, nonostante, riporta il Corriere della Sera, il costo dei carburanti sia diminuito del 22% nel corso dell’ultimo mese.

Caro voli, come risparmiare: i consigli di Assoutenti

Insomma, moltissimi italiani in questo periodo stanno iniziando ad organizzare le vacanze, trovandosi a fare i conti con un generalizzato caro voli che interessa tanto le compagnie principali e nazionali, quando le low cost, che da sempre offrono viaggi a prezzi più vantaggiosi di concorrenti. Assoutenti, però, ha deciso di andare incontro ai consumatori, stilando una sorta di prontuario di consigli per trovare i voli ai prezzi migliori, risparmiando anche qualcosa rispetto ai costi nominali.

Una buona strategia contro il caro voli è cercare, il più possibile, di avere date flessibili per la propria vacanza, controllando i costi non solamente in un giorno specifico, ma anche in quelli immediatamente precedenti e successivi. Viaggiare, per esempio, il lunedì è più conveniente del venerdì o del sabato, così come scegliere voli notturni o che partono la mattina è talvolta più costoso che sceglierli in orario serale. Secondo Assoutenti, inoltre, per trovare voli vantaggiosi, combattendo il caro dei prezzi, l’orario migliore per gli acquisti sono le 2 di notte, quando le compagnie diminuiscono i costi anche del 20/30%. Un’alternativa è scegliere tratte con scali in uno o più aeroporti, specialmente per le tratte più lunghe, oppure optare per aeroporti minori rispetto a quelli nazionali principali.

