Carofiglio vs Salvini/ Video: “Fa vittimismo politico”, leghista “Che canali guarda?”

Altissima tensione tra Gianrico Carofiglio e Matteo Salvini nel corso di Di Martedì. Ospite del talk condotto da Giovanni Floris, lo scrittore-politico ha avuto modo di confrontarsi con il segretario federale della Lega. Un dialogo senza esclusione di colpi, soprattutto da parte del primo, che ha colto l’occasione per attaccare frontalmente l’ex ministro dell’Interno, accendendo il dibattito sui social network. «Non voglio parlare delle indagini sulla Lega, dei processi che riguardano Salvini, del suo assenteismo quando faceva il ministro dell’interno: sono tutte cose sulle quali non ha risposto, non mi risponderà mai e neanche mi interessa», l’esordio di Carofiglio, che ha poi acceso i riflettori sul presunto “vittimismo politico” di Salvini…

CAROFIGLIO VS SALVINI: IL VIDEO

Nel corso del suo intervento, Carofiglio non si è fatto mancare stilettate alla comunicazione del leghista – «Ride secondo copione, anche questo fa parte del copione» – ed ha citato un noto articolo del New York Times: «Nel febbraio del 2020 il giornale ha dedicato un pezzo all’onorevole Salvini definendolo esperto di vittimismo politico: esattamente l’atteggiamento a cui stiamo assistendo, un’esibizione straordinaria questa sera». Non è tardata ad arrivare la replica del leghista: «Ma che canali guarda? […] Fuori c’è gente che è preoccupata per la scuola. Siete ossessionati. Prima c’erano Damilano e Travaglio che parlavano del referendum e c’era di mezzo Salvini. Adesso pure. Avete un’ossessione voi. Sapete che gli italiani hanno problemi ben più importanti?». Qui di seguito il video del confronto e l’ironia della Lega su Twitter

A me, il nervoso sembra Carofiglio.#Salvini: “Mi dica che espressione facciale, nel suo manuale, devo tenere, così io la tengo rispettosamente…”

Grande!!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/0CkzJlQixS — Doluccia #iovotono 🇮🇹 (@doluccia16) September 16, 2020

Vogliamo ancora ringraziare #Carofiglio per ieri sera ❤️ — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) September 16, 2020





