Carola, chi è la sorella di Pecco Bagnaia/ Una figura fondamentale per il campione. E il suo soprannome…

Tutto su Carola Bagnaia, la sorella di Pecco: c’è lei dietro il successo del campione!

Nel cuore di Pecco Bagnaia non c’è solo Domizia Castagnini, che diventa sua moglie oggi, sabato 20 luglio, ma c’è un’altra persona fondamentale: la sorella Carola. Più grande dei due fratelli, Carola affianca il campione nella vita di tutti i giorni e, soprattuto, sul fronte professionale. Laureatasi a Torino in scienze politiche, la sorella di Pecco è una ragazza sportiva e solare, oltre ad essere il braccio destro del pilota. Sempre al suo fianco nei box Ducati durante le gare, si occupa a trecentosessanta gradi della comunicazione del fratello e cura in prima persona il rapporto con gli sponsor, oltre a gestire l’agenda di Pecco.

Il nomignolo del campione, oltretutto, è stato inventato proprio da Carola, che da bambina faticava a pronunciare il nome Francesco. Un’altra curiosità, affatto irrilevante, è che pare sia stata la sorella a far incontrare Domizia e Pecco.

Parla Carola, la sorella di Pecco Bagnaia: “Non ci ho pensato due volte ad aiutarlo. All’inizio era un gioco, poi…”

“Quando lui ha avuto bisogno di aiuto, di qualcuno di cui si fidasse non ci ho pensato due volte”, ha confidato Carola in una bella intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Da minorenne lo seguiva papà, io avevo finito il liceo, iniziato l’università ed è partita l’avventura”.

“All’inizio era un gioco, una cosa tranquilla, in Moto2 gli impegni erano pochi, doveva solo andare in moto. Andando avanti, però, è cresciuta la parte della comunicazione, soprattutto i social, gli impegni”, ricorda ancora Carola. Da quel momento non ha pensato ad altro se non a curare al meglio delle sue possibilità gli interessi dell’amato fratello. Sorella, tifosa e anche manager. Ecco cos’è Carola per Francesco Bagnaia.











