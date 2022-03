Carola Puddu, Amici 2022/ Papabile tronista a Uomini e donne? “Sono single…”

Amici 2022, Carola Puddu accetta il guanto di sfida di Serena Carella? La replica: “Sono single e…”

Alla vigilia del secondo serale Amici 2022, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Carola Puddu è chiamata in “guerra” contro Serena Carella. A volere il nuovo guanto di sfida tra le due ballerine e competitor rivali, è Raimondo Todaro. Questo dal momento che la maestra di danza classica e mentore di Carola, Alessandra Celentano, non ritiene la bionda pupilla di Todaro una ballerina degna di nota, in primis per l’aspetto fisico, che non rispecchierebbe le doti e linee classiche riconosciute per un ballerino che si rispetti. Con il guanto lanciato sul campo del secondo serale Amici 2022, quindi, Todaro intende dimostrare al pubblico del piccolo schermo che la danza è varia per i diversi stili di ballo e che i ballerini che si prestano alla disciplina vantano a loro volta di peculiarità tra loro diverse, che tanto li contraddistinguono.

Nel guanto di ballo, Carola e Serena sono chiamate ad esibirsi in una coreografia sulle note di “Single ladies” di Beyoncé, e la ballerina classica sembra non disdegnare l’idea di dare battaglia alla pupilla di Todaro, nella sua reazione alla sfida che l’attende: “A livello di interpretazione ci siamo…Singles ladies… sono una ragazza single”... Insomma, Carola sembrerebbe anticipare di volersi prestare alla sfida che la chiama a schierarsi contro Serena sul palco del secondo serale di Amici 2022, mossa dalla voglia di dare manifesto alla sua singletudine, sulle note di Beyoncé. La ballerina classica in più occasioni ha palesato un certo malcontento per il fatto di essere single, soprattutto al momento del due di picche ricevuto da parte di Luigi Strangis. Il cantante, ad un certo punto della frequentazione avviata nella scuola di Maria De Filippi con la ballerina classica ha chiarito di nutrire un sentimento di amicizia per Carola, e niente di più.

Nell’attesa del secondo serale Amici 2022, che potrebbe vedere Carola Puddu e Serena Carella battersi a colpi di passi di danza sulle note di Single ladies, tra i telespettatori di Amici 2022 attivi sui social c’è chi azzarderebbe l’ipotesi che la ballerina classica possa rivelarsi in futuro un’erede al trono classico di Uomini e donne. Questo, dal momento che la ballerina è dichiaratamente single e ad oggi non risulterebbe così fortunata in amore, come lei si auspicherebbe. Che la timoniera di Amici e Uomini e donne, Maria De Filippi, possa concedere anche a Carola la chance di un trono così come accaduto con Sabrina Ghio, ex Amici?

