Carola Puddu dimentica Luigi con Michele?/ Il ballerino di Amici “Spero di rivederla”

Carola Puddu e Luigi Strangis: nessuna storia d’amore

Carola Puddu e Luigi Strangis hanno appassionato il pubblico di Amici di Maria De Filippi con la loro mancata storia d’amore. La ballerina si era invaghita del cantante calabrese – vincitore del talent – e lo aveva rivelato in sua presenza. Strangis, forse troppo focalizzato sul suo percorso nel programma, ha sempre respinto in modo gentile le avances della ragazza. Dopo Amici 21 la ballerina sarda ha parlato con Silvia Toffannin a “Verissimo” del suo rapporto con Luigi: “Credo che l’amore, in questa circostanza, non debba per forza essere una storia d’amore. Certi legami non hanno bisogno di trasformarsi in una storia d’amore romantica. L’amore vero e incondizionato significa esserci per questa persona, anche quando lui mi disse “io non sento niente per te”, è comunque rimasto. Non abbiamo mai spesso di volerci bene, lui è stato un punto di riferimento”.

Luigi Strangis e Alex Wyse in gara al Festival di Sanremo?/ "Amadeus avrebbe…"

Carola Puddu dimentica Luigi con Michele?

Dopo il rifiuto di Luigi Strangis, è nata un’altra storia d’amore per Carola Puddu? Secondo alcuni siti di gossip la ballerina avrebbe perso la testa per il collega Michele Esposito, vincitore della categoria danza di Amici 21. A differenza di Luigi, Michele sembra contraccambiare l’interesse per Carola: “In poco tempo abbiamo connesso molto bene. Anche nei nostri duetti, nelle sale, mentre uno faceva le prove, l’altro a sua volta si esercitava: ci guardavamo, ci studiavamo… spero di rivederla”, ha detto il ballerino in un’intervista a Donna Press. Il feeling nato in sala prove tra Michele e Carola si trasformerà in qualcosa di più? Lo scopriremo presto.

